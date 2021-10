'Plan voor volumegroei AB InBev rendeert'

Het aandeel AB InBev stijgt donderdag met 7 procent na een sterk kwartaalrapport. 'De brouwer slaagt erin de stijgende kosten door te rekenen en fundamenteel meer bier te verkopen', zeggen analisten.

Knagen de stijgende grondstoffenprijzen en de wereldwijd haperende logistiek niet te veel aan de winst van AB InBev? Neemt de bierverkoop wel voldoende toe nu corona nog altijd op de achtergrond sluimert? Die vragen stelden beursanalisten zich de voorbije weken en maakten dat ze voorzichtige ramingen maakten.

AB InBev verpulverde donderdagochtend de verwachtingen. 'Zowel qua omzet, volume als winst overtroefde AB InBev de prognoses. En dat in alle regio's waarin het actief is', zegt Robert Jan Vos, een analist van het ABN ODDO BHF.

In Colombia groeiden de omzet en de winst met meer dan 30 procent. In Brazilië - een van de belangrijkste landen - dikte de omzet met 15,3 procent aan. In Zuid-Afrika groeide het volume verkocht bier met een vierde en de winst steeg met de helft.

Lokale bieren

Dat er ook groei is tegenover het coronaloze 2019, toont dat AB InBev meer doet dan profiteren van de opleving na de coronacrisis. 'AB InBev groeit vooral door de strategiewijziging die het in 2018 inzette', zegt Fernand de Boer (Degroof Petercam). 'Toen was volumegroei minder prioritair. De omzet steeg vooral door prijsverhogingen en door de groei van duurdere bieren (zoals Stella Artois, red.). Maar toen nam AB InBev zich voor om meer aandacht te hebben voor volumegroei. Het lanceerde de voorbije jaren in veel landen lokale bieren of andere dranken met alcohol (bijvoorbeeld cocktails en hard seltzer, red.). Het lanceerde ook eigen webshops. Daar plukt AB InBev nu de vruchten van.'

In 2018 begon AB InBev aan een plan voor volumegroei. Daar plukt het nu de vruchten van. Fernand de Boer Analist Degroof Petercam

Tegelijk blijft het aloude AB InBev-recept overeind: meer duur bier verkopen. De drie dure luxebieren Stella Artois, Budweiser en Corona groeiden in het derde kwartaal buiten hun thuislanden met 11,3 procent. Ze maken nu al een derde van de groepsomzet uit.

Daarnaast slaagt AB InBev er ook in de stijgende grondstoffenprijzen te bekampen. AB InBev kan kostenstijgingen makkelijker dan zijn concurrenten doorrekenen, want het is de grootste brouwer ter wereld. 'Maar de grootste gevolgen van de grondstoffenprijzen zijn pas voor volgend jaar', waarschuwt De Boer. 'AB InBev heeft zich bijvoorbeeld al ingedekt tegen de stijgende prijzen van bijvoorbeeld aluminium.'

De komende maanden zal AB InBev pas echt moeten bewijzen of het de stijgende kosten de baas kan. 'Maar in het verleden heeft het bedrijf al bewezen dat het in staat is zijn kosten door te rekenen', zegt De Boer.

Vierde golf

AB InBev verhoogde zijn winstprognose voor het hele boekjaar. Die stijgt van '8 tot 12 procent' groei' naar '10 tot 12 procent' groei. Dreigt het bedrijf zich niet te mispakken aan corona? In Europa is een vierde besmettingsgolf bezig. 'We zitten al vlot in het vierde kwartaal', relativeert Vos. 'Bovendien zullen de overheden minder dan een jaar geleden geneigd zijn de horeca opnieuw te sluiten.'

+11% Duur bier De drie dure luxebieren Stella Artois, Budweiser en Corona groeiden in het derde kwartaal buiten hun thuislanden met 11,3 procent.

Bovendien verbetert de coronasituatie van AB InBev. Vooral in China werd de brouwer in het derde kwartaal geplaagd door nieuwe lockdowns. 'In het vierde kwartaal verbeterde de situatie in een belangrijke Chinese regio', zegt Vos.