'Plantaardige yoghurt verzekert toekomst Danone Rotselaar'

Een van de tien Actimel-lijnen in de Danone-fabriek in Rotselaar maakt voortaan yoghurt op basis van haver en amandel.

De Franse zuivelgroep Danone investeert 10 miljoen euro in haar fabriek in Rotselaar en de 450 werknemers. De nieuwe machine maakt plantaardige Actimel-drinkyoghurt. Het is de vierde grote investering in Rotselaar in vijf jaar.

Wie door het zuivelrayon van de supermarkt wandelt, was het misschien al opgevallen: Danone verkoopt niet langer alleen producten van koemelk, maar ook van planten. Zo is er een plantaardige variant van de Danette-pudding, Danio-plattekaas en Actimel-drinkyoghurt. Die laatste wordt gemaakt in Rotselaar bij Leuven, van haver- en amandelmelk.

Heel wat klanten willen plantaardige zuivel eten, maar zijn niet bereid over te schakelen op een volledig plantaardig merk als Alpro en omgekeerd. Nathalie Pfaff Directeur Danone België en Luxemburg

'Drie weken geleden rolde de eerste plantaardige Actimel van de band', zegt Jurgen Berckmans, die de fabriek 25 jaar geleden als stagiair binnenwandelde en er directeur werd. De productie is geen sinecure voor de Belgische fabriek, die sinds de oprichting in de jaren 50 gespecialiseerd is in de verwerking van koemelk. Danone installeerde één lijn die plantaardige drinkyoghurt maakt. 'We bouwden een van onze tien klassieke Actimel-lijnen om', zegt Berckmans.

Naast de tien Actimel-lijnen zijn er nog twee die yoghurt maken om te eten met een lepel, van merken als Activia en Vitalinea. Wekelijks lopen in Rotselaar 30 miljoen flesjes drinkyoghurt en 4 miljoen potjes yoghurt van de band. 65 procent gaat naar het buitenland.

Grootste fabriek

'Onze fabriek is de grootste van Danone', zegt Berckmans. 'Enfin, de op een na grootste. De omvangrijkste staat in de buurt van Gent.' Hij verwijst naar de Alpro-fabriek in Wevelgem. Die belandde bij Danone toen de Franse groep Alpro in 2016 overnam.

Schermvullende weergave De plantaardige Actimel bestaat in twee varianten. ©Tim Dirven

Dat deed Danone omdat het ook een plaats wilde veroveren in het segment plantaardige voeding. Het aantal mensen dat een veganistisch dieet heeft, stijgt. 'Er zijn steeds meer flexitariërs', zegt Nathalie Pfaff, de directeur van Danone België en Luxemburg. 'Veel van onze klanten - zeker jongeren - eten minder vlees en klassieke zuivel. Hen willen we een aanbod bieden met ook plantaardige producten.'

Het is opvallend dat Danone de flexitariërs, vegetariërs en veganisten niet alleen aanspreekt met zijn merk Alpro, maar ook met het 'moedermerk' Danone. 'Heel wat klanten willen plantaardige zuivel eten, maar zijn niet bereid over te schakelen op een volledig plantaardig merk als Alpro en omgekeerd', zegt Pfaff.

Rotselaar is voorlopig de enige fabriek die plantaardige Actimel maakt. De producten liggen binnenkort ook in Franse, Duitse en Britse supermarkten. Daar kunnen nog landen bijkomen als het aanslaat. 'De klassieke Actimel voeren we uit naar onder andere de Canarische eilanden en Oekraïne', zegt Berckmans.

Garantie

Voor de fabriek in Rotselaar is de investering een opsteker, zegt Berckmans. 'Het toont aan dat Danone gelooft in onze fabriek. Het is een garantie voor haar toekomst, en voor de 450 mensen die hier werken.'

Sinds 2015 investeerde Danone 70 miljoen euro in zijn Belgische fabriek. Vijf jaar geleden kwamen er lijnen voor Activia en Vitalinea. In 2017 onder andere nieuwe opslagtanks. In 2018 trok Danone geld uit voor onder andere een nieuw waterzuiveringssysteem, dat sinds de zomer in gebruik is.

De fabriek zit in rustiger vaarwater na een woelige periode. In 2011 en de jaren nadien daalde de productie. Dat kwam omdat Danone van de Europese Commissie niet langer mocht adverteren dat zijn Actimel-yoghurt 'gezond' was. Voor die claim was er onvoldoende bewijs, oordeelde ze. Er volgde een ontslagronde en het aantal werknemers daalde naar 370.

Rotselaar is de grootste Danone-fabriek. We voeren uit naar onder andere de Canarische eilanden en Oekraïne. Jurgen Berckmans Fabrieksdirecteur Danone Rotselaar

Intussen werken er al enkele jaren opnieuw 450 mensen. Sinds 2015 stegen de volumes van de fabriek met 3 procent, zeggen de Danone-directieleden. Van Actimel wordt 5 procent meer gemaakt.

De stijging is opvallend, want de Europese zuivelverkoop daalde opnieuw lichtjes, schreef Danone België in zijn recentste jaarverslag. In België kromp de markt 0,6 procent en verloor Danone marktaandeel aan supermarkthuismerken.