Plantageholding Sipef stevig op weg naar 100.000 hectare

Dankzij de twee overnames van vorig jaar en de voortschrijdende expansie in Zuid-Sumatra zal de plantageholding Sipef binnen vijf jaar wellicht over een totaal areaal van 100.000 hectare beschikken. Dat is echter geen eindpunt, bleek woensdag op de algemene vergadering.

Sipef deed vorig jaar twee opmerkelijke overnames in Indonesië: in februari kocht het de minderheidsaandeelhouder in de plantage Agro Muko op Zuid-Sumatra uit en in augustus nam de groep een andere plantage in de regio, Dendymarker Indah Lestari, over. Aangezien Sipef Agro Muko al beheerde, is daar geen extra werk aan; Dendymarker daarentegen gaat Sipef heraanplanten en ook uitbreiden.

Schermvullende weergave Kasteel Calesberg ©Tijd

Daarnaast vordert het project in Zuid-Sumatra om gronden – oudere dorpsplantages - over te nemen van lokale boeren. Sipef denkt er binnen vijf jaar het met oliepalmen beplant areaal van de huidige 18.500 hectare op ongeveer 33.000 hectare te kunnen brengen. Op die manier zou Sipef dan over 86.900 hectare eigen plantages beschikken. Als we daar de gronden bijtellen die door ‘small holders’ (lokale boeren) worden bewerkt maar waarvan Sipef de productie afneemt, komen we aan 100.000 hectare. Een streefdoel dat Sipef aan het begin van het decennium formuleerde en stapsgewijs realiseert.

Sipef wil echter nog verder gaan, maakte CEO François Van Hoydonck duidelijk op de algemene vergadering. Die ging zoals steeds door in de muziekzaal van Kasteel Calesberg in Schoten, het familiedomein van de familie Bracht (samen met Ackermans & van Haaren referentie-aandeelhouder van Sipef), en werd bijzonder druk bijgewoond. Bijna 90 aandeelhouders tekenden present.

'Zo groot mogelijk'

Een van hen wou weten of 150.000 hectare misschien het volgende doel is. ‘We beschouwen 100.000 hectare als een minimale schaalgrootte. Het blijft onze ambitie zo groot mogelijk te worden met ons areaal duurzame palmolie’, antwoordde de topman. De verdere verwerving van terreinen in Zuid-Sumatra wil hij voortzetten, daarnaast zijn ook overnames van andere plantages mogelijk. Volgens Van Hoydonck staat er heel wat te koop: spelers die enkele jaren geleden in palmolie zijn gestapt ‘omdat het mode was’ maar onvoldoende kennis van de business hebben en er nu van af willen.

Een andere aandeelhouder koppelde daar de vraag aan of het niet interessant zou zijn voor Sipef om op een van de grote Aziatische beurzen te noteren, om zo de koers een boost te geven. Van Hoydonck antwoordde dat de beurskapitalisatie een belangrijke rol speelt in de liquiditeit. ‘De grens ligt ongeveer op 1 miljard. Bij zo een beurskapitalisatie kom je in het vizier van heel wat institutionele investeerders.’ Sipef is momenteel 642 miljoen euro waard en is daar dus nog een eind van verwijderd. Euronext Brussel blijft derhalve de enige notering.

Palmolieprijzen

Palmolie is de hoofdteelt van Sipef, goed voor bijna 90 procent van het areaal en het leeuwendeel van omzet en winst, maar daarnaast is de groep ook actief in rubber, thee en bananen. Van de verwachte palmolieproductie heeft Sipef al 54 procent verkocht tegen een iets lagere prijs dan vorig jaar. Van de rubberproductie is al 43 procent op voorhand verkocht, maar wel tegen een fors lagere prijs.

Schermvullende weergave De muziekzaal van Kasteel Calesberg ©Tijd

Voor dit jaar verwacht Sipef dat de palmolieproductie met 9 procent zal stijgen. Omdat de palmolieprijzen gedaald zijn en ze naar verwachting de komende zes maanden zullen stabiliseren, verwacht Sipef een licht lager recurrent resultaat dan in 2017.

Op de algemene vergadering werden alle agendapunten zonder problemen goedgekeurd. De aandeelhouders krijgen een dividend van 1,60 euro bruto per aandeel, wat 28 procent meer is dan over 2016.