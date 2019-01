Polen van wodka naar wijn

Vergeet het clichébeeld van de wodkaslempende Pool. Het hedendaagse Polen omarmt de wijncultuur en de binnenlandse productie boomt, met dank aan de klimaatverandering.

‘De ranken snoeien, de wijn in de tanks controleren. Ook in de winter is er werk in een wijngaard’, zegt de wijnbouwer Rafal Adamczyk. Hij runt helemaal in zijn eentje het wijn domein Rzeczyca op een heuvel nabij het kunstenaarsstadje Kazimierz Dolny in het oosten van Polen.

Met zijn gaard van anderhalve hectare en zijn twaalf jaar ervaring is Adamczyk het prototype van de Poolse wijnbouwer. Hij verbouwt niet minder dan elf druivenrassen op zijn kleine domein. Sommige hebben hun deugdelijkheid al bewezen, zoals de rode wijn van de regent, een zogenaamde hybride die in Duitsland met de sylvaner is gekruist. Ook de lokale jutrzenka doet het prima ‘maar die druif heeft zo’n hoge zuurtegraad dat ze alleen in een mengeling een rol kan spelen. Voor andere druiven, zoals de traminer, is het nog afwachten of ze hier goed gedijen’, geeft Admaczyk eerlijk toe. Zo heeft hij nu honderd liter chardonnay in de tank. ‘Dit jaar is dé test voor de chardonnay.’

230 i Polen kan prat gaan op 230 wijngaarden. Dat is een verdubbeling in vier jaar tijd.

Polen produceert dit jaar 5.200 hectoliter wijn. Ter vergelijking: België produceerde in 2017 8.450 hectoliter, een grootmacht als Italië 55 miljoen hectoliter. Niet alleen in productie, ook in oppervlakte is de modale Poolse wijngaard een ukkepuk: op een vijftal grote spelers na is de gemiddelde wijngaard 1,5 tot 2 hectare groot. De sector neemt wel een hoge vlucht. Polen kan prat gaan op 230 wijngaarden. Dat is een verdubbeling in slechts vier jaar tijd.

Klimaat en politiek

In de Middeleeuwen was Polen, net als België, een wijnland. De Kleine IJstijd van de 15de tot de 19de eeuw maakte daar een eind aan. Op werken van Bruegel de Oude zie je een dichtgevroren Schelde. ‘Nu maken landen als Polen en België het omgekeerde mee’, zegt VRT-weerman Frank Deboosere. ‘De temperaturen stijgen en dat biedt kansen voor wijnbouw. Het gaat snel: je ziet nu al significante temperatuurverschillen in vijf jaar.’ Wijnregio’s als het Spaanse binnenland kreunen onder dat snel heter wordende klimaat, terwijl wijnmakers in België en Polen er net van profiteren. Zo telt Polen nu zes wijnregio’s van Zielona Gora in het zuidwesten, via de steden Wroclaw en Krakau, tot de zuidoostelijke gebieden rond Kazimierz Dolny, Sandomierz en Rzeszow.

Voor de toetreding van Polen tot de Europese Unie op 1 mei 2004 was het wijnlandschap er armtierig. ‘In de jaren zestig hebben de communistische machthebbers beslist wat restte van de wijnsector ten grave te dragen’, vertelt de wijnjournalist Wojciech Bonkowski. ‘In hun hang naar planning hadden de bazen in Moskou beslist dat landen als Hongarije, Bulgarije en Joegoslavië de wijnleveranciers van het Oostblok mochten zijn. Terwijl Polen alleen wodka mocht stoken: makkelijk te maken en het houdt de arbeiders gehoorzaam.’

Polen telt meer wijnbars dan Duitsland. In warenhuizen koop je de betere wijnen uit de hele wereld en zelfs in de kleine dorpskruidenier vind je wel een aanvaardbare fles.

Ook in het aanbod van geïmporteerde wijn was het tot 2004 huilen met de pet op. De winkelrekken waren gevuld met spotgoedkope maar karakterloze Bulgaarse tafelwijnen van het Sofia-label. Verder was er Hongaarse wijn die zo zoet was dat je gaatjes in de tanden kreeg door er alleen maar naar te kijken en slechte Russische schuimwijn onder de ronkende naam ‘Sovjetskoje igristoje’. Vandaag is het wijnlandschap in Polen onvergelijkbaar. Enoteca’s schieten in alle steden uit de grond. Polen telt vandaag meer wijnbars dan Duitsland. In warenhuizen koop je de betere wijnen uit de hele wereld en tot in de kleinste ‘sklep spozywczy’ (dorpskruidenier) vind je wel een aanvaardbare fles.

Gestage groei

Met zijn wijnmagazine Ferment, zijn website winicjatywa.pl en zijn wijnreizen is de hippe Warschaunaar Bonkowski een van de invloedrijkste wijnjournalisten in Polen. Hij ziet een roze toekomst voor wijn in Polen: ‘Er is al twintig jaar op rij een groei van 8 tot 12 procent in de wijnconsumptie.’ Tegenwoordig drinken de Polen 250 miljoen liter wijn; dat is 5 à 6 liter per hoofd. De Fransman drinkt 44 liter. ‘Er is nog een lange weg af te leggen, maar de groei zet zich gestaag door. Jonge stedelingen drinken nog niet dagelijks wijn, maar toch al twee, drie dagen per week.’

Bonkowski ziet een handvol factoren die de liefde voor wijn aanzwengelen. ‘Het inkomen stijgt, Poolse lonen staan nu op 70 procent van West-Europese lonen. Polen reizen ook meer. Onderweg leren ze Franse, Spaanse, Italiaanse, Griekse wijn kennen. Bij terugkomst willen ze die ook thuis op tafel zetten. Of ze vragen ernaar op restaurant. Hedendaagse chefs in Warschau, Gdansk, Krakau of Wroclaw bieden mooie wijnkaarten aan. De restaurants zijn de ambassadeurs van de wijncultuur. Dan heb je de rol van vrouwen, zij drinken witte wijn, geen wodka. De jongeren, de millennials, maken op feestjes massaal kennis met prosecco en cava. Die drankjes zijn voor velen de opstap naar wijn.’

Schermvullende weergave ©rv

Ook distributeurs en importeurs surfen mee op het succes. ‘Wij kiezen voor wijnen uit Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië. Allemaal in de prijscategorie van 25 tot 110 zloty (6 tot 25 euro)’, zegt Joanna Siau van de wijnhandel Vinon die huist in een strak handels- en kantorengebouw in Warschau. Het assortiment omvat een vijftigtal flessen. Siau echoot het optimisme van Bonkowski: ‘Een belangrijk deel van ons inkomen halen we uit wijnreizen en proeverijen. Die zijn erg gewild. Polen willen echt betalen om over wijn te leren.’ Er ligt nog wat educatief werk op de plank. Veel Poolse wijndrinkers zijn bang voor ‘wytrawne’, droge wijn. Het jarenlange dwangvoederen met zoete snertwijnen is daar mede verantwoordelijk voor. ‘Klanten vrezen de zuurtegraad van een witte wijn en de tannines van een rode. Die mensen leiden we naar zachte, soepele wijnen zoals merlot of chardonnay. Of we raden aan om zelf zoetstof aan de wijn te voegen: dan weten ze tenminste wat en hoeveel ze hebben toegevoegd.’

Patriottische fles

In zijn jaarlijkse ‘Wijnkoopgids voor wijnen tot vijftien euro’ beschrijft De Tijd-wijnjournalist Frank Van der Auwera wijnen uit maar liefst 51 landen. ‘Centraal- Europa is goed vertegenwoordigd met wijnen uit Slovenië, Georgië, Armenië, Roemenië en natuurlijk Bulgarije, Hongarije en Kroatië. Polen is de grote afwezige’, vertelt Van der Auwera. Nochtans ziet ook hij de Poolse wijncultuur bloeien: ‘Er is al een mooie binnenlandse markt. Zelfs als wijn het privilege zou zijn voor de rijke, stedelijke elite, dan nog praat je over een markt van minstens 2 miljoen mensen.’

Export is een verre droom. Als ik in één klap honderd flessen verkoop, is dat een mirakel. rafal adamczyck wijnboer

Dat de Poolse wijn de weg naar België (nog) niet heeft gevonden, ligt aan de kleinschaligheid van de lokale producenten. Ook mangelt het vaak aan een constante kwaliteit. Van der Auwera waarschuwt voor nog een valkuil: de prijszetting. Poolse wijnhandelaren vragen al gauw 20 euro voor een Poolse fles, restaurateurs zelfs 30 tot 40 euro. Van der Auwera vindt zulke prijzen een drempel voor export: ‘Als Poolse wijn zich een prijskaartje aanmeet van 15 euro of meer, dan vrees ik dat die fles in het bakje curiosa belandt. Voor 15 euro heb je al een prima wijn uit bekende wijnlanden.’

Zijn Poolse collega Bonkowski is er gerust op: ‘Export is voor de Poolse wijnboer hooguit de kers op de taart. Wij drinken jaarlijks twee miljoen flessen. 1,5 procent daarvan is Pools. De productie mag dus nog flink stijgen. De Poolse wijndrinker wil graag betalen voor zijn nationale wijn. Dat noemen we de patriottische fles. Wijnbouwers moeten niet op prijs concurreren, maar mikken op nieuwsgierigheid en nieuwigheid.’

Toch is een wijnhuis zoals Vinon geen partizaan voorstander van Poolse wijn. Siau denkt dat de grotere wijnbouwers weinig interesse hebben in een geringe afzet zoals bij Vinon ‘terwijl de kleinere domeinen te weinig ervaring hebben, te wisselende kwaliteit bieden en weinig verband leggen tussen prijs en kwaliteit. Als een degelijke Poolse partner met Vinon wil samenwerken, dan leggen wij wel graag de patriottische fles in de rekken’, lacht ze.

Terug naar wijngaard Rzeczyca. Half vier in de namiddag, de Poolse winteravond valt vroeg. ‘Export is een verre droom’, zegt wijnboer Rafal Adamczyk. ‘Als ik in één klap honderd flessen verkoop, is dat een mirakel.’ Zijn flessen vinden de weg naar restaurants in de buurt en een vijftal gespecialiseerde winkels. Thuisverkoop en wijnproeverijen in thuishaven Kazimierz Dolny doen de rest. ‘Ik hoop over een jaar of drie van mijn wijn te kunnen leven’, zegt Adamczyk die nog een bijjob heeft als consultant.