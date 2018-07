Preview AB InBev: Groei in Brazilië, herstel in Amerika

De bierreus AB InBev zal donderdag aankondigen dat hij 1,3 procent meer bier heeft verkocht, zeggen beursanalisten.

AB InBev heeft in april, mei en juni uitstekend gepresteerd, voorspellen analisten. Ze rekenen erop dat de hoeveelheid verkocht bier van de Belgisch-Braziliaanse brouwer van Stella Artois en Budweiser met 1,3 procent is gestegen tot 145,7 miljoen hectoliter.

Het bedrijf is er volgens de analisten ook in geslaagd om mensen meer te laten betalen voor bier. De omzet zou met 5,4 procent zijn gestegen tot 13,9 miljard dollar.

AB InBev verhoogt geregeld de prijzen van zijn bier. Ook subtiel, door meer in te zetten op luxueus in de markt gezette merken zoals Budweiser, Corona en Stella Artois. Die laatste is in België 'een gewoon pintje', maar daarbuiten een premiumbier.

Meer winst

Ook de winstgevendheid is volgens de inschatting van de analisten gestegen. De genormaliseerde brutobedrijfswinst (ebitda) zou 7,2 procent omhoog zijn gegaan, naar 5,5 miljard dollar.

+7,2% Ebitda De genormaliseerde brutobedrijfswinst (ebitda) zou 7,2 procent omhoog zijn gegaan.

De beurswaarnemers rekenen erop dat AB InBev weer groeit in Brazilië, dat samen met Noord-Amerika, Mexico en China de belangrijkste markt is van de brouwer. Jarenlang daalde de verkoop er door politieke en economische crisissen. Volumegroei was er - op enkele uitzonderlijke kwartalen na - bijna nooit. Ook in het eerste kwartaal daalden de volumes in Brazilië.

De vraag rijst hoe de winst in Brazilië is geëvolueerd. In juni staakten de truckchauffeurs van AB InBev tien dagen. De analisten van het beurshuis UBS denken dat de impact maar beperkt is.

In de Verenigde Staten verliest AB InBev minder snel terrein dan enkele kwartalen geleden, zeggen analisten. UBS rekent op een stabilisatie van de omzet en een lichte achteruitgang van de Amerikaanse ebitda.

De volksbieren Budweiser en Bud Light verliezen al jaren terrein, ten koste van bieren van kleine brouwerijen en alternatieven zoals cocktails en wijn. 'De achteruitgang vertraagt', schrijven de analisten van Kepler Cheuvreux. 'Dat komt door de lancering van nieuwe producten, marketing en een meer lokale aanpak.'

WK voetbal

Wat de winst van de volledige groep betreft wordt het ook uitkijken naar de impact het WK voetbal. AB InBev was een van de hoofdsponsors van het toernooi. Het bedrijf heeft miljoenen gespendeerd aan reclame, maar hoeveel precies is nog niet bekend.