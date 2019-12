Prijs varkensvlees op record ondanks Chinese boycot

De varkenspest in China drijft de prijzen in de hele wereld op.

Sinds 2013 was Belgisch varkensvlees nooit zo duur. Dat is slecht nieuws voor de consument en voor vleesverwerkers als Ter Beke, maar ook de slachthuizen morren. 'De Chinezen boycotten ons vlees nog minstens een jaar.'

De prijs voor Belgische varkens gaat naar ongekende hoogten. Slachthuizen krijgen gemiddeld 180 euro voor 100 kilogram vlees.

Dat is ruim de helft meer dan een jaar geleden. Sinds een piek in 2013 was de prijs nooit hoger.

'Voor de boeren is dit heel goed nieuws', zegt Michael Gore, de directeur van Febev, de federatie van de Belgische vleesbedrijven. 'Na zware jaren kunnen ze nu op adem komen en hun reserves aandikken.'

Ook de slachthuizen doen goede zaken. Ze krijgen meer geld voor het vlees dat ze verkopen aan versnijders als Ter Beke en Willy Naessens, dat niet alleen actief is in de bouwsector, maar ook in de voedingsindustrie.

Bedrijven als Ter Beke zien zwarte sneeuw. 'Ze verkopen hun vleesproducten aan de supermarkten. Maar die betalen de lagere prijzen die ze een jaar geleden in langetermijncontract vastlegden met de supermarkten', zegt Gore.

Meer betalen

Ter Beke en co. proberen hogere prijzen af te dwingen. 'Tijdens recente overlegmomenten hebben we de supermarkten erop gewezen dat de prijs die de consument betaalt niet meer in verhouding staat tot de prijzen van de varkenskarkassen.'

U zult binnenkort in de winkel meer betalen voor een varkenskotelet. 'Maar vleesverwerkers vrezen dat ze de stijgende kosten niet helemaal kunnen doorrekenen aan de supermarkten', zegt Gore. 'Die gaan op de rem staan, want ze willen de prijzen voor de klanten liever niet verhogen. En de supermarkten hebben veel macht.'

In mei zagen de vleesverwerkers de bui al hangen. Ter Beke-CEO Francis Kint zei toen dat de winst onder druk staat door de stijgende varkensprijzen. 'Het is nog onduidelijk wat de precieze impact zal zijn. Maar in de huidige omstandigheden blijven we erbij: de winst van ons bedrijf zal hoger liggen dan in 2018,' zei hij.

De beursanalisten van KBC rekenden toen op 6 miljoen euro extra kosten. En toen waren de varkenskarkassen 20 procent goedkoper dan vandaag. Donderdag was Ter Beke niet beschikbaar voor een update over de situatie.

Woekerprijzen

Ook de slachthuizen zijn niet helemaal gelukkig. 'Zij zien met lede ogen aan hoe hun Deense, Duitse en Nederlandse concurrenten voor woekerprijzen vlees verkopen in China', zegt Gore. 'Per karkas halen de buitenlandse collega's 27 euro meer uit één varkenskarkas dan wij.'

De Chinese varkenssector ligt door varkenspest bijna helemaal plat. Daarom importeren de Chinezen massaal buitenlandse varkens, en door de grote vraag stijgen de prijzen fors in de hele wereld. De Duitsers, Nederlanders en Denen sturen massaal karkassen naar China en importeren vlees voor eigen gebruik uit andere Europese landen, waaronder België.

De situatie in China heeft alleen onrechtstreekse gevolgen voor België. Want de Chinezen boycotten al een jaar Belgische varkensvlees. Dat komt omdat in Luxemburg varkenspest bij wilde zwijnen heerst.

Ardennen

Maandenlang probeerden Belgische diplomaten de Chinese overheid ervan te overtuigen Belgisch varkensvlees toe te laten dat niet uit Luxemburg komt. 'Maar onlangs heeft de Chinese overheid ons duidelijk gemaakt dat er geen uitzondering komt', zegt Gore. 'Nog een jaar lang mag in België geen besmet dier of kadaver aangetroffen worden voor de de poorten naar China weer opengaan.'