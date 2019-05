Primus- en Tongerlo-brouwer investeert 20 miljoen euro

Brouwerij Haacht gaat een nieuwe vaten- en blikkenlijn installeren. 'Bier in blik wordt steeds populairder', zei CEO Frédéric van der Kelen (85) op zijn 50ste algemene vergaderig.

Brouwerij Haacht - op de Alternext-beurs bekend als Co.Br.Ha - gaat investeren in een nieuwe vatenlijn en in één nieuwe blikkenlijn. Dat kondigde CEO Frédéric van der Kelen dinsdag aan op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De brouwer van onze andere Primus, Super 8 en Tongerlo investeert in totaal 20 miljoen euro. De vatenlijn wordt in 2020 in gebruik genomen. 'We konden al vaten van 30 en 50 liter vullen, en met de nieuwe lijn ook vaten van 15 en 20 liter', zei de 85-jarige CEO. 'Zulke kleine vaten zijn in opmars, zeker in Frankrijk.'

De blikkenlijn, die in 2021 klaar moet zijn, is een unicum voor het bedrijf. 'We laten nu onze blikken afvullen bij een collega, maar dat verloopt niet altijd feilloos. Blikken worden steeds belangrijker omdat de binnenbekleding veel beter is dan vroeger. En er zijn intussen blikken die je weer kunt afsluiten. Flesjes nemen meer plaats in en zijn zwaarder.' Vijftigste vergadering Het was de vijftigste algemene vergadering van Co.Br.Ha die van der Kelen voorzat, maar daar was niets van te merken. Hij is er de man niet naar om er ruchtbaarheid aan te geven, klinkt het in zijn omgeving.

De vraag naar bier was groot, en we konden de bestellingen niet volgen. Frédéric Van der Kelen CEO Brouwerij Haacht

Van der Kelen is de oudste en langst zittende CEO van een Belgisch beursgenoteerd bedrijf. In 1969 nam hij de fakkel over van zijn vader. De ondernemer controleert samen met zijn familie 85 procent van het bedrijf.

Dinsdag leidde hij de vergadering als vanouds van begin tot einde. De aanwezigen - zo'n veertig mensen, schatten we - luisterden naar zijn uitleg. Van der Kelen lichtte de resultaten van boekjaar 2018 toe. 'Het was een moeilijk jaar', zei hij.

Teleurstellen

De omzet steeg met 4,1 procent naar 105,3 miljoen euro, maar de nettowinst lag met 5,1 miljoen euro 27,1 procent lager. 'Onze kosten liepen vorig jaar op. 2018 begon met wisselvallig lente, en bijzonder warme zomer. Maar dat heeft niet opgebracht wat ervan verwacht hadden.'

105,3 miljoen Omzet De omzet van Brouwerij Haacht steeg in 2018 met 4,1 procent naar 105,3 miljoen euro.

'De vraag naar bier was groot, en we konden de bestellingen niet volgen. We werkten met nachtploegen en soms zelfs op zaterdag en zondag. Dat kostte meer dan het opbracht.' Maar het bedrijf kon niet anders, want het wilde zijn klanten niet teleurstellen.

Zotte dingen

Ook de concurrentie met Alken-Maes en AB InBev was fors, al sprak Van der Kelen hun namen tijdens de AV niet uit. 'De grote Belgische concurrenten hebben gewogen op onze resultaten. Een van de twee deed zotte dingen. Daarom moesten we toegevingen doen aan onze Belgische klanten. Onze marge daalde, daalde, daalde.' Ook in de eerste maanden van 2019 was de concurrentie hevig, maar volgens de CEO was er groei ten opzichte van vorig jaar.

Aan stoppen denkt de gedelegeerd bestuurder nog lang niet. 'Ik ben hier en ik blijf hier, of u dat nu leuk vindt of niet. Er zijn weinig mensen die evenveel kennis van de bierwereld hebben als ik. Leeftijd speelt geen rol', zei hij daar een jaar geleden over. Een uitspraak waar hij dinsdag bij het afscheid duidelijk nog steeds achter stond. 'Tot volgend jaar!'