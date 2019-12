Productie Stella, Jupiler en Hoegaarden valt stil door staking

Niet alleen in Leuven, maar ook in Jupille en Hoegaarden blokkeerde het personeel en de vakbonden de toegang van de AB InBev-brouwerijen voor trucks.

De drie grote Belgische brouwerijen van AB InBev liggen plat. Door een staking zitten de depots vol en komen er geen grondstoffen meer binnen. Volgende week dreigen cafés en supermarkten zonder bier te vallen.

De biergroep AB InBev maakt sinds woensdag geen bier meer in zijn drie grote brouwerijen in Leuven, Jupille (Luik) en Hoegaarden. Dat is het gevolg van een stakingsactie die dinsdag begon. Vakbondsleden en werknemers blokkeren de in- en uitgangen waarlangs vrachtwagens binnenrijden.

'Daardoor kunnen er geen biervaten- en flesjes vertrekken en tegelijk komen er geen nieuwe grondstoffen meer binnen om bier te maken', zegt AB InBev-woordvoerder Laure Stuyck. 'Daarom hebben we de werknemers van onze brouwerijen gevraagd naar huis te gaan.'

Propvol Jupiler

Terwijl de depots van AB InBev propvol Jupiler, Leffe, Hoegaarden en Stella Artois zitten, raken die van de supermarkten en drankencentrales stilaan leeg.

Dinsdag en woensdag hebben onze depots geen nieuw bier gekregen van AB InBev. Hanne Poppe Woordvoerder Colruyt

'Dinsdag en woensdag hebben onze depots geen nieuw bier gekregen van AB InBev', zegt Hanne Poppe, de woordvoerder van supermarktgroep Colruyt. 'Als de situatie zo blijft, verwachten we vanaf volgende week tekorten in de winkelrekken. Maar op dit moment ligt nog voldoende bier in de winkels.' Een gelijkaardige reactie is te horen bij concurrent Delhaize.

Hoewel de actie pas dinsdag begon, zijn er al enkele weken spanningen tussen de vakbonden en de AB InBev-directie. Twee weken geleden lagen de brouwerijen en de depots al eens 24 uur lang plat.

Bonus

Voor de vakbonden zijn er twee problemen. Ten eerste loopt de loonadministratie volgens hen in het honderd. Werkuren zouden niet correct geregistreerd worden door het Indiase bedrijf aan wie AB InBev zijn loonadministratie uitbesteedde en daardoor krijgen werknemers te weinig uitbetaald.

Door de slechte registratie, komt ook de pensioenopbouw van de werkeners in het gedrang. 'Als er een probleem is met de loonadministratie, zullen we dat oplossen', laat het bedrijf weten.

Prangender is de discussie over de garantie op werk. AB InBev garandeert dat werknemers hun werk behouden. Als functies toch verhuizen naar het buitenland, krijgen de getroffen werknemers een bonus. Die krijgen ze niet als ze ontslagen worden wegens slechte prestaties.

Verdoken herstructurering

Volgens de vakbonden neemt AB InBev een loopje met zijn beloftes door onterecht te stellen dat mensen slecht presteren, waarna ze worden ontslagen. Ze zeggen zelfs dat er een verdoken herstructurering aan de gang is. Dat ontkent AB InBev.

Dinsdag blokkeerde de vakbonden de fabriekspoorten omdat ze zich niet gehoord voelden tijdens een vergadering met de Belgische directie. Ze eisten overleg met de Europese directie.

Door de blokkades annuleerde AB InBev de geplande vergadering van woensdag. Zolang er blokkades zijn, wou de directie niet onderhandelen.