Puratos gooit zich in moeilijke strijd voor slaafvrije chocolade...

De Belgische chocoladeproducent Puratos leent 1 miljard euro in de strijd voor duurzamere chocolade. Het geld moet slavernij en ontbossing tegengaan. 'Boeren die niet ontbossen, betalen we extra. Zo hopen we hele gemeenschappen uit de armoede te tillen.'

De Belgische chocoladeproducent Puratos doet een poging om paal en perk te stellen aan de excessen van de chocolade-industrie. Heel wat cacaoboeren laten kinderen werken en kappen bossen om er plantages op te planten en hun omzet op te drijven. Dat doen ze vaak uit noodzaak. Veel boeren leven van een hongerloon van minder dan 2 euro per dag. Ze worden weleens moderne slaven genoemd.

De problematiek geneert niet alleen Puratos, dat jaarlijks 1,8 miljoen euro omzet boekt door in meer dan 100 landen chocolade en ingrediënten voor brood en patisserie te verkopen. Ook veel grotere chocoladeproducenten als Cargill en Barry Callebaut doen inspanningen. Die laatste werkt samen met het Nederlandse chocolademerk Tony's Chocolonely, dat fors groeit met de belofte te streven naar volledig 'slaafvrije' chocolade.

De essentie Het Belgische Puratos, dat jaarlijks voor 1,8 miljard euro chocolade en bakkersbenodigdheden verkoopt, leent 1 miljard euro.

Daarmee wil het in het zuiden fermentatiefabrieken bouwen. Die moeten betere chocolade opleveren, die Puratos aan hogere prijzen kan verkopen.

De extra opbrengst wil Puratos gebruiken om arme cacaoboeren meer te betalen, op voorwaarde dat ze niet langer illegaal bomen kappen om hun areaal uit te breiden.

Na 16 jaar zijn de Nederlanders nog altijd niet geslaagd in hun missie. Ook de snoepreepmaker Mars moest zijn duurzaamheidsplannen uitstellen. Het beloofde in 2020 volledig duurzame chocolade te maken, maar verschoof de deadline naar 2025. Het toont aan hoe moeilijk de strijd voor eerlijke, duurzame chocolade is.

Drie extra maandlonen

Aangezien armoede aan de basis ligt van de problemen, lijkt de oplossing nochtans simpel: betaal de boeren meer. Dat is precies wat de chocoladebedrijven willen doen. De belangrijkste maatregel van Puratos' in 2014 gelanceerde duurzaamheidsprogramma Cacao-Trace is een hoger loon. Per kilo chocolade krijgen de aangesloten boeren 10 cent extra. Dat levert hen volgens Puratos op jaarbasis drie tot vier maandlonen extra op. Het project is vandaag actief in grote chocoladeproducerende landen als Kameroen, Ivoorkust, Mexico, de Filipijnen, Papoea-Nieuw-Guinea, Oeganda en Vietnam.

Lees meer Chocolademaker Puratos haalt recordbedrag van 1 miljard op

Het bedrijf van de families Van Belle en Demanet wil zijn duurzame chocolade fors uitbreiden. 'Vandaag komt 10 procent van onze chocolade uit het Cacao-Trace-programma', zegt Youri Dumont, de directeur van de chocoladeafdeling van Puratos. 'Dat moet 30 procent zijn in 2025 en 50 procent in 2030.'

Om deel te mogen nemen, moeten de boeren beloven niet aan illegale ontbossing te doen. Puratos zegt hen aan hun woord te houden door het zelf te controleren. De boeren worden ook in de gaten gehouden door twee externe auditeurs: de accreditatieorganisatie Control Union en de consultant Deloitte.

Lekkerdere chocolade

De premie die Puratos zijn boeren betaalt, rekent het door aan zijn klanten, onder wie bakkers, chocolatiers en patissiers. Die trekken hun geldbeugel niet zomaar open. Puratos probeert hen te overtuigen met de belofte dat de chocolade van het Cacao-Trace-programma kwalitatief beter is dan klassieke chocolade.

In 2030 moet de helft van onze chocolade uit ons duurzaamheidsprogramma komen. Youri Dumont Directeur chocoladeafdeling Puratos

'De superieure kwaliteit verkrijgen we door extra aandacht te besteden aan de fermentatie van de cacaobonen', zegt Dumont. Het chemische proces dat van druiven wijn maakt en van graan bier vervormt cacao ook tot chocolade. 'En net als bij wijn krijg je een beter resultaat als je goede fermentatietechnieken toepast', zegt Dumont.

Sinds 2014 bouwde Puratos in het zuiden acht fabrieken waarin het cacaobonen droogt en fermenteert. In de komende jaren komen er tien centra bij. Daarnaast staan experts van het bedrijf boeren bij met raad en daad.

De extra droog- en fermentatiecentra betaalt Puratos met een obligatielening van 1 miljard euro. Het gaat om een stevig bedrag. Het is de grootste Belgische obligatie-uitgifte van het jaar. De op een na grootste - van het vastgoedbedrijf VGP - bedroeg 'maar' 600 miljoen euro.

Ziekenhuizen en scholen

Puratos maakt zich sterk dat de premie die het de boeren betaalt zowel de telers als hun gemeenschap uit de armoede kan tillen. 'Dankzij ons project worden er ziekenhuizen met kraamafdelingen en scholen gebouwd', zegt Dumont. 'Bij die projecten spelen wij een coördinerende rol. De financiering komt dankzij onze premie van de boeren zelf. Die verenigen zich in gemeenschappen met honderden boeren.'

In de komende jaren wordt duidelijk of het project succesvol is, en of de klanten van Puratos - en hun klanten - daadwerkelijk bereid zijn meer te betalen voor duurzamere chocolade. 'We zijn ervan overtuigd dat we ons doel van 50 procent Cacao-Trace-chocolade in 2030 halen', zegt Dumont. 'Daarna moet een nog hoger percentage mogelijk zijn. De hele sector streeft naar duurzamere chocolade. De trend zal zich doorzetten. 100 procent is misschien moeilijk haalbaar, maar we streven er wel naar.'