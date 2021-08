Puratos haalt 1 miljard euro binnen voor project rond duurzame chocolade

Het Belgische familiebedrijf Puratos heeft een miljard euro opgehaald bij verschillende investeerders. Daarmee wil het bakkerijbedrijf investeren in duurzame chocolade.

Puratos heeft een financiering van 1 miljard euro afgerond met een groep privé-investeerders. Dat meldt de fabrikant van ingrediënten voor de bakkerij-, banketbakkerij- en chocoladesectoren met hoofdzetel in Groot-Bijgaarden woensdag.

De eerste schijf zal geïnvesteerd worden in het programma 'Cacao-Trace', dat helpt om de inkomsten van cacaoboeren te verhogen. Het programma, in 2014 opgericht door Puratos en zijn chocolademerk Belcolade, is erop gericht de netto positieve sociale en ecologische impact op de toeleveringsketen voor cacao te vergroten. 'Cacao-Trace focust op chocolade die beter smaakt en creëert zo waarde voor iedereen, van boer tot consument', klinkt het.