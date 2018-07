Puratos nadert 2 miljard euro omzet

De Belgische voedingsreus Puratos zit na een forse omzetsprong van 11,3 procent in 2017 niet ver meer van de grens van 2 miljard euro omzet.

België telt heel wat grote concerns van wereldbelang die echter vaak in de schaduw opereren en zelden in het nieuws komen. Puratos, met hoofdzetel in Groot-Bijgaarden, is er daar een van.

Het bedrijf, dat volgend jaar een eeuw bestaat, levert grondstoffen en andere producten aan de bakkerij-, patisserie- en chocoladesectoren in meer dan 100 landen in de wereld. Puratos, dat in handen is van de families Van Belle en Demanet, heeft bijna 9.000 werknemers in dienst en telt 64 productievestigingen in 46 landen.

De recent ingediende jaarrekening van de holding boven de groep, waarvan de website De Rijkste Belgen vrijdag melding maakte, leert dat Puratos vorig jaar geconsolideerd 1,87 miljard euro omzet boekte. Dat is ruim 11 procent meer dan een jaar eerder.

Overnames

De jaarrekening geeft geen redenen voor die stijging, maar die van de onderliggende Puratos Group heeft het over een combinatie van organische groei en expansie in nieuwe markten zoals Taiwan en Macedonië. Ook is er sprake van overnames. Die leidden er mee toe dat het aantal werknemers vorig jaar met meer dan 800 steeg. Het hoge groeiritme van Puratos wordt ondersteund door de innovatiestrategie, waarnaar vorig jaar 2,2 procent van de omzet vloeide.

De onkosten van Puratos stegen met bijna 13 procent, waardoor de bedrijfswinst zakte van bijna 141 naar ruim 126 miljoen euro. Gecombineerd met onder meer lagere financiële opbrengsten en meer belastingen deed dat de nettogroepswinst uitkomen op 46 miljoen euro tegen 57 miljoen een jaar eerder.

Daarbijn komt dat ook de schulden stegen tot ruim 800 miljoen euro, maar het gaat vooral om kortlopende schulden zoals tegoeden aan leveranciers. Met meer dan 350 miljoen euro aan reserves blijft Puratos gezond. De groep keert over 2017 een dividend uit van 20 miljoen euro.

Museum