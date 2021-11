Puratos verdubbelt Oost-Vlaamse chocoladefabriek

Het familiebedrijf Puratos staat voor het grootste investeringsproject - 120 miljoen euro - in zijn geschiedenis. De chocoladefabriek in Erembodegem zal verdubbelen in de komende vijf jaar.

'Het is voor ons een evidente zet om uit te breiden in Erembodegem’, zegt Youri Dumont, de directeur van de business unit chocolade bij Puratos. ‘Omdat de vraag van de consument naar duurzame Belgische chocolade snel toeneemt, en omdat we de enige Belgische familiale producent daarvan zijn.'

De expansie gaat gepaard met de creatie van een 100-tal nieuwe jobs wat het totaal in Erembodegem op 300 zal brengen. Het gaat vooral om technische operatoren voor het aansturen van de productie en de inpaklijnen.

100 nieuwe jobs De expansie gaat gepaard met de creatie van 100 nieuwe jobs in het Oost-Vlaamse Erembodegem.

Puratos is intussen meer dan 100 jaar oud en is met 1,8 miljard euro omzet en 9.000 werknemers wereldwijd een van de grootste bedrijven van ons land. Het voorziet bakkerijen van ingrediënten als zuurdesem, boter, room en meel. En sinds 1988 produceert het ook chocolade - onder de merknaam Belcolade - voor bakkers, chocolatiers, patissiers en bedrijven.

Puratos wil van de fabriek de eerste koolstofneutrale chocoladefabriek ter wereld maken. Die zal volledig op hernieuwbare elektriciteit draaien en 90 procent van haar water uit opgevangen regen halen. De werken zullen in drie fases verlopen. De eerste zal naar verwachting in juni 2023 rond zijn: de constructie van een nieuw gebouw, de eerste verhoging van de productiecapaciteit en investeringen in onder meer warmtepompen en zonnepanelen.

We willen in Erembodegem de eerste koolstofneutrale chocoladefabriek ter wereld bouwen.

Het bedrijf sprak eerder dit jaar nog grote ambities uit om te investeren in duurzame chocolade. Het haalde via obligaties 1 miljard euro op, om het programma 'Cacao-Trace' uit te breiden.

Puratos gaat onder meer in het Zuiden extra centra bouwen om cacaobonen te drogen en te fermenteren. Cacao-Trace leidt boeren op en helpt hen om cacaobonen van superieure kwaliteit te leveren. Het programma verhoogt bovendien hun inkomsten, dankzij een premiumprijs en een chocoladebonus van 0,10 euro per verkochte kilo chocolade. De premiumprijs en de chocoladebonus samen komen overeen met drie tot vier maanden extra loon.

Catalaanse families

Puratos wordt voor bijna 80 procent gecontroleerd door de families Van Belle en Demanet. De rest van de aandelen is voor zover bekend in handen van de Catalaanse families Ehlis en Valls Ruiz.