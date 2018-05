Qatar neemt controle bij chocolatier Galler

De koninklijke familie van Qatar neemt de controle over de Waalse chocolatier Galler. Oprichter Jean Galler blijft creatief directeur en verantwoordelijk voor de communicatie.

De koninklijke familie van Qatar stapte in 2006 in het kapitaal van Galler, maar haar participatie bleef al die jaren net onder 50 procent. Daar komt nu verandering in: de familie van sjeik Bin Jassim Al Thani bezit voortaan een ‘substantiële meerderheid’ van de aandelen, vernam De Tijd.

Bio JEAN GALLER Bio JEAN GALLER Geboren: in 1955. 1976: wordt chocolatier. 1987: start verkoop Galler-chocolades in supermarkten. 1994: wordt hofleverancier. 1995: opent een winkel op de Grote Markt in Brussel. Wordt Manager van het Jaar. 2006: de koninklijke familie van Qatar stapt in het kapitaal. 2018: Qatar neemt de controle over Galler.

Dat wordt bevestigd bij Galler, zonder meer details over de precieze omvang van het Qatarese belang. Oprichter Jean Galler doet een stap opzij en behoudt een symbolisch minderheidsbelang. De rol van de 63-jarige Luikenaar zal zich voortaan beperken tot die van creatief directeur en verantwoordelijke voor de communicatie van het chocoladebedrijf. De bedoeling is dat de Qatarezen op termijn 100 procent van de aandelen in handen krijgen.

De nieuwe aandeelhoudersstructuur is sinds enkele weken ook zichtbaar in het organogram van de vennootschappen van de Galler-groep: Galler Chocolatiers, Franchising, Galler Holding en Galler Boutiques. Jean Galler, in 1995 de Franstalige Manager van het Jaar, maakt daar als gedelegeerd bestuurder plaats voor Joao De Gouveia, een adviseur van de koninklijke familie van Qatar.

Azië

De Qatarezen nemen de controle op een moment dat Galler het financieel bijzonder goed doet. Vorig jaar boekte het Luikse chocoladebedrijf een recordomzet van 35 miljoen euro en een recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van 2,5 miljoen euro.

De Belgische markt schakelde na een belabberd 2016 - door de gevolgen van de aanslagen van 22 maart - een versnelling hoger. Vooral Azië zette een turbo op de resultaten. Japan groeide uit tot Gallers tweede markt, vóór Frankrijk. De chocolatier sloot in het Aziatische land een samenwerkingsverband met een lokale ijsketen, waardoor hij zijn producten via talrijke verkooppunten aan de man kan brengen.

Galler rekent dit jaar op 40 miljoen euro omzet en een recurrente brutobedrijfswinst van 3 miljoen. De chocolatier opent volgende maand een eerste winkel in China. Dat wordt na Qatar, Libanon en Japan het vierde Aziatische land waar Galler actief is.

In Europa heeft het Luikse chocoladebedrijf winkels in België, Luxemburg en Frankrijk. Galler verkoopt zijn chocoladerepen ook in supermarktketens als Carrefour, Delhaize en Colruyt.