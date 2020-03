'Qua personeelsbezetting is het een voor twaalf bij Agristo'

De diepvriesfrietenmaker Agristo moet het door de coronacrisis rooien met 15 procent minder personeel. 'De mensen zijn bang en bovendien wordt het verschil tussen werken en niet werken klein.'

Aan het einde van de lopende band van de Agristo-fabrieken nog steeds hetzelfde beeld als anders: zakken en dozen vol diepvriesfrieten, -kroketten en andere aardappelspecialiteiten. Klaar om naar het magazijn te gaan en nadien naar supermarkten in de hele wereld.

Maar ze produceren heeft een pak meer voeten in de aarde dan anders, zegt topman Filip Wallays. Hij moet het in deze coronatijden met 10 tot 15 procent minder personeel stellen. In normale tijden werken 930 mensen bij het bedrijf.

Agristo is een van de vele voedingsbedrijven die de overheid oproepen mensen aan te moedigen om te blijven werken. 'Vandaag kunnen we nog op volle capaciteit werken, maar ik maak me zorgen voor de komende weken. Of het vijf voor twaalf is? Het is een voor twaalf.'

Anders communiceren

De ondernemer stelt vast dat heel wat personeelsleden bang zijn om te werken. 'Het helpt ook niet dat het financiƫle verschil tussen werken of thuis zitten klein geworden is.'

Al weken krijgen mensen dezelfde boodschap: blijf thuis. Terwijl beter gecommuniceerd zou worden dat mensen wel veilig kunnen gaan werken. Filip Wallays CEO Agristo

Om die reden stelde de werkgeversorganisatie Voka voor werkwilligen een premie te geven. 'Ik weet niet hoe we het probleem concreet moeten oplossen. Maar het voorstel van Voka kan zeker een positief effect hebben.'

Hij hoopt dat de overheid ook anders communiceert. 'Al weken krijgen mensen van de overheid en de media dezelfde boodschap: blijf thuis. Terwijl er beter gecommuniceerd zou worden dat mensen wel kunnen gaan werken. En dat dat veilig kan, mits ze voldoende afstand van elkaar nemen.'

Cruciale sector

De ondernemer roept de overheid op werknemers in de voedingsindustrie ook voldoende te steunen. 'Ik vind het goed dat de voedingsindustrie de jongste dagen steeds vaker genoemd wordt als een van de cruciale sectoren, net als de winkel- en de zorgsector. Dat is echt enorm belangrijk.'

-15% Personeel Agristo moet het in deze coronatijden met 10 tot 15 procent minder personeel stellen.

Wallays doet ook moeite om personeel te lokken. 'We willen hen geruststellen. Als het personeel een voorstel doet, voeren we dat meestal uit.'

Afdwingen

Ook op de discipline van het personeel wordt strikter toegezien. 'Iedereen reageert anders op de maatregelen. Dat zie je ook op straat. We zien erop toe dat iedereen de maatregelen correct toepast. We zien ook steeds meer dat werknemers de regels onderling afdwingen. Ze spreken elkaar aan of geven een teken wanneer iemand te dichtbij komt.'