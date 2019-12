Rechter dwingt bonden piketten bij AB InBev op te heffen

De Belgische brouwerijen van de bierreus AB InBev lagen gisteren een groot deel van de dag plat als gevolg van stakingsacties. Een uitspraak van een rechter in kort geding gisteravond dreigde met boetes van 500 euro per uur dat de stakersposten niet werden opgedoekt, waarop de vakbonden de blokkades ophieven.

De bierproductie bij AB InBev viel gisteren in haar drie grote brouwerijen in Leuven, Jupille (Luik) en Hoegaarden stil. Dat is het ­gevolg van een stakingsactie die dinsdag begon. Vakbondsleden en werknemers blokkeerden de in- en uitgangen waar vrachtwagens binnenrijden.

Gisteren nodigde de brouwer de vakbonden uit voor een overleg op vrijdag. Hij eiste in ruil wel dat de blokkades opgeheven worden. De vakbonden reageerden gisterenavond afwijzend. ‘We heffen de blokkades pas op als er een signaal komt van de directie.’

Maar de stakingspiketten kregen gisterenavond evenwel het bezoek van een deurwaarder. Die kwam hen informeren over het feit dat AB InBev in kort geding had verkregen dat de piketten opgeheven moesten worden. Anders dreigde een dwangsom van 500 euro per uur. De stakers hieven de blokkades op. Of de productie ook herneemt, was rond 23 uur nog onduidelijk. ‘Ik ga nu de nachtploeg informeren’, zei een vakbondsafgevaardigde gisteravond laat.

Schade

De blokkades berokkenen AB ­InBev schade. ‘Er kunnen geen biervaten en -flesjes vertrekken en tegelijk komen geen nieuwe grondstoffen meer binnen om bier te maken’, zegt AB InBev-woordvoerder Laure Stuyck. ‘Daarom hebben we de werknemers van onze brouwerijen gevraagd naar huis te gaan.’

Terwijl de depots van AB InBev propvol Jupiler, Leffe, Hoegaarden en Stella Artois zitten, raken die van de supermarkten en de drankencentrales stilaan leeg. ‘Dinsdag en woensdag hebben onze depots geen nieuw bier gekregen van AB InBev’, zegt Hanne Poppe, de woordvoerder van de supermarktgroep Colruyt. ‘Als de situatie zo blijft, verwachten we vanaf volgende week tekorten in de winkelrekken. Maar op dit moment ligt nog voldoende bier in de winkels.’ Een gelijkaardige reactie is te horen bij Delhaize en de drankenhandel Prik & Tik.

Spanningen

Hoewel de vakbondsactie pas dinsdag begon, zijn er al enkele weken spanningen tussen de vakbonden en de AB InBev-directie. Twee weken geleden lagen de brouwerijen en de depots al eens 24 uur plat.Voor de vakbonden zijn er twee problemen. Ten eerste loopt de loonadministratie volgens hen in het honderd. Werkuren zouden niet correct geregistreerd worden door het Indiase bedrijf waaraan AB InBev zijn loonadministratie heeft uit­besteed. Daardoor krijgen werk­nemers te weinig uitbetaald. Door de slechte registratie komt ook de pensioenopbouw van de werknemers in het gedrang.

Prangender is de discussie over de garantie op werk. AB InBev garandeert dat werknemers hun werk behouden. Als functies toch verhuizen naar het buitenland, krijgen de getroffen werknemers een bonus van drie jaarlonen. Die krijgen ze niet als ze ontslagen worden wegens slechte prestaties. Volgens de vakbonden neemt AB InBev een loopje met zijn beloftes door onterecht te stellen dat mensen slecht presteren, waarna ze worden ontslagen. Ze zeggen zelfs dat een verdoken herstructurering aan de gang is. AB InBev ontkent dat.