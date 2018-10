RedBull, Heinz, Côte d'Or en co springen op biotrend

Grote nationale merkenproducten zoals Ola, Knorr en Danone lanceren biovarianten van hun producten. De 'A-merken' werpen zich op de biomarkt, die in minder dan tien jaar tijd verdubbelde in omvang.

Woensdag kondigde RedBull aan een assortiment biologische frisdranken te lanceren. Sinds enkele maanden liggen er biologische producten van chocolademerk Côte d'Or en ijsmaker Ola in de rekken. Ook Heinz (ketchup), Knorr (soep), en zelfs bio-Mini Babybel (kaas) en Tiense Suiker sprongen in de voorbije maanden op de kar. V orige week kondigde zuivelproducent Danone aan volgend jaar nieuwe bioproducten te lanceren. 'De populariteit van bio zal de komende jaren alleen maar toenemen', zei Wim Bauwens, de CEO van Danone België.

Bio-omzet verdubbeld

'Wij merken dat consumenten steeds meer op zoek gaan naar natuurlijke en duurzame producten', zegt Unilever-woordvoerder Freek Bracke. Volgens Mondelez België zal de biotrend niet snel wegebben. 'Ook bij snacks en koekjes gaat het om een evolutie die niet zal keren', zegt woordvoerder Annick Verdegem. 'Sinds twee jaar zien we ook een bioboost in onze sector.'

Meer biosupermarkten

Daarom lanceerde Mondelez enkele maanden geleden voor het eerst bioversies van het chocolademerk Côte d'Or. Het gaat om vier plakken chocolade. 'We willen het aanbod volgend jaar uitbreiden naar chocolade in kleinere verpakkingen. Nadien willen we eventueel ook bij andere merken bioproducten lanceren.' Mondelez is ook de eigenaar van merken zoals Lu, Milka en Oreo.