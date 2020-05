'Regering biedt sterrenchefs geen enkel perspectief'

De Belgische sterrenchefs zien zwarte sneeuw door corona, maar ze blijven niet bij de pakken zitten. 'We snakken naar duidelijkheid over wanneer we weer open kunnen.'

De Belgische sterrenchefs koken van ongeduld. Ze willen van de regering weten wanneer ze hun restaurants weer kunnen openen. 'Bied ons perspectief', zeggen sterrenchefs Bert Meewis en Gert De Mangeleer. Die laatste verliest minstens 1,3 miljoen euro inkomsten omdat zijn restaurants al twee maanden dicht zijn.

Ik wil in de zomer een pop-up openen in Zedelgem, in het pand van mijn voormalige restaurant Hertog Jan. Gert De Mangeleer Sterrenchef

De onzekerheid over de heropening knaagt. 'Ik heb begrip voor de maatregelen die de regering in maart nam, maar niet voor het feit dat er voor ons nog geen enkel perspectief is', zegt De Mangeleer, bekend van de restaurants Less en Bar Bulot. 'Misschien mogen we op 8 juni weer opengaan, maar dat is niet zeker. Als dat zo is, moet ik dat volgende week zeker weten. Het duurt een tot twee weken voor onze restaurants klaar zijn. Toen ze in maart plots dicht moesten, zaten de frigo's vol en waren de bestellingen voor de weken nadien geplaatst. Nu zijn de frigo's leeg en ze vullen vraagt tijd.'

'Daarnaast moeten we misschien nieuw meubilair kopen zodat onze gasten ver genoeg uit elkaar kunnen zitten', zegt Meewis van restaurant De Slagmolen. 'Al is ook dat niet zeker. We weten niet onder welk voorwaarden we moeten openen als we dat mogen. We hebben een draaiboek met regels nodig.'

Verlies

De kokende ondernemers zijn zich volop aan het voorbereiden op een heropening. Dat ze minder gasten zullen mogen ontvangen, is een teer punt. 'In mijn plan A kan ik 80 procent van de capaciteit van mijn restaurant vullen. Dan ben ik rendabel', zegt Meewis. 'In plan B vul ik 60 procent van mijn restaurant en gebruik ik 60 procent van mijn feestzaal, die ik dan als restaurant inricht.'

We verkopen elke week zo'n 300 afhaalmenu's. Aardig, maar absoluut niet voldoende om de verloren inkomsten goed te maken. Bert Meewis Sterrenchef

De Mangeleer heeft 70 procent van zijn zaalcapaciteit nodig om geen verlies te maken. 'In mijn restaurant Bar Bulot is er geen probleem, maar wel in mijn andere zaak, Less. 35 procent van de gasten zit er aan de bar en dat zal wellicht niet toegelaten zijn. Daarom wil ik in de zomer een pop-up openen in Zedelgem, in het pand van mijn voormalig restaurant Hertog Jan. Dat is veel ruimer.'

De chefs zijn druk bezig met organisatorische en financiƫle maatregelen. 'Mijn bedrijf is niet in gevaar, maar we spreken met de banken wel over overbruggingskredieten', zegt De Mangeleer. 'We houden ook de kosten onder controle en hebben gelukkig nog wat reserve. Ik hoop dit jaar break-even af te sluiten.'

Ook Meewis maakt zich sterk dat hij deze crisis doorkomt. 'We hebben gelukkig een goed 2019 achter de rug', zegt de sterrenchef, die eind vorig jaar in de spotlights stond nadat restaurantgids Gault&Millau hem had uitgeroepen tot chef van het jaar. 'Onze reserves zijn stevig. De feestzaal en de bed-and-breakfast die we enkele jaren geleden inrichtten, zijn bijna afbetaald. We smeden plannen over nieuwe investeringen. Ik hoop dat die kunnen doorgaan.'

Afhaalmaaltijden

Hij rustte de afgelopen maanden niet op zijn lauweren. 'We zijn enkele weken terug begonnen met een afhaaldienst. Elke week stellen we een menu samen, dat mensen op zaterdag en zondag kunnen afhalen. Klanten vroegen dat.'

Meewis maakt de menu's met zijn zoon. De 16 vaste personeelsleden blijven voorlopig technisch werkloos. 'We verkopen elke week zo'n 300 menu's. Aardig, maar absoluut niet voldoende om de verloren inkomsten goed te maken.'