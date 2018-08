Resilux voorspelt sterk 2018

De specialist in pet-voorvormen voor de drankensector mikt op minstens 10 procent winstgroei over 2018 en blijft ook in het tweede halfjaar volop investeren.

Na een bewogen 2017 - waar een overnamebod van private-equityreus Bain Capital afketste - zit Resilux in 2018 weer op koers, leren de halfjaarcijfers. De specialist in pet-voorvormen voor de drankenindustrie vertaalde 6 procent hogere verkoopvolumes in een 18 procent hogere omzet van 192,7 miljoen euro.

De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg over de eerste helft meet 14 procent naar 23 miljoen euro of 11,37 euro per aandeel. CEO Dirk De Cuyper laat bovendien weten dankzij de al gerealiseerde investeringen de ebitda ook in de tweede helft jaar op jaar zal toenemen.

Een snelle terugblik leert dat Resilux over de tweede helft van 2017 17,2 miljoen brutobedrijfswinst realiseerde. Bijgevolg mikt de groep voor heel 2018 minstens op dik 40 miljoen winst, een groei met zo'n 10 procent vergeleken met de 36,4 miljoen over boekjaar 2017. Dat beaamde ook financieel directeur Peter Mommorency op de persconferentie in Wetteren: 'Wij verwachten minstens 41 miljoen brutobedrijfswinst'.

Netto steeg de winst over de eerste jaarhelft met 17 procent naar 9,9 miljoen euro of 4,90 euro per aandeel. Let wel: alle cijfers van vorig jaar zijn exclusief de ongeveer 1 miljoen advieskosten die Resilux in 2017 maakte rond het bod van Bain.

Resilux liet vorig jaar via een kapitaalvermindering 33 miljoen naar de aandeelhouders vloeien. Het bedrijf bulkte van de cash nadat De Cuyper na een jarenlange juridische strijd zich noodgedwongen moest laten uitkopen bij Airolux, een beloftevolle productlijn van milieuvriendelijke spuitbussen. Door de uitkering is de nettokaspositie van 23 miljoen een jaar geleden nu een (kleine) nettoschuldpositie van 31 miljoen geworden.

Stevig investeringsjaar

Resilux investeerde in het eerste halfjaar voor 18,5 miljoen euro, bijna evenveel als in heel 2017. Het geld ging onder meer naar capaciteitsuitbreidingen in België (Wetteren) en de Verenigde Staten, maar ook naar de aankoop van een gebouw in Roemenië. Resilux gaat daarin een nieuwe fabriek onderbrengen, vertelde Mommorency. Het is de bedoeling die in het voorjaar 2019 op te starten. Resilux heeft al een aanzienlijk marktaandeel in Roemenië, een markt die momenteel wordt bediend vanuit de fabriek in het Hongaarse Tuszér. Met een productie-eenheid in het land zelf zal dat beter kunnen.

Recyclage

Een cruciale stap in de strategische ontwikkeling van Resilux is volgens CEO Dirk De Cuyper de instap in recyclage. Resilux nam een klein jaar geleden het Zwitserse pet-recyclagebedrijf Poly Recycling over. Een 'big move' volgens de topman die precies op het juiste moment gebeurde. 'Pet is een van de beste kunststoffen om te recycleren en de recyclage van dit product heeft een grote toekomst.' De Cuyper verwacht trouwens een wetgeving van Europa rond het inzamelen en recycleren van petflessen. Momenteel is dat maar in drie landen goed geregeld: Duitsland, België en Zwitserland.

In juli kondigde Resilux aan zijn Zwitserse recyclagefabriek te verhuizen van Weinfelden naar Bilten, waar de groep al een eigen voorvormenfabriek heeft. Op die manier zal Resilux de gerecycleerde petflessen onmiddellijk weer kunnen omzetten in nieuwe producten. Met de verhuis zal het bedrijf bovendien besparen op huurgelden en logistieke kosten. 'We zullen naast onze eigen fabriek zitten.'

Zomer

Opvallend: het mooie zomerweer sinds eind mei heeft zich niet echt vertaald in hogere verkoopvolumes. 'De eerste vier maanden waren erg slecht qua weer en van de goede zomer hebben we in het eerste halfjaar maar zes weken kunnen genieten', licht De Cuyper toe.

Of de impact in het tweede halfjaar groter zal zijn, kan hij niet voorspellen. Om te beginnen is het afwachten of er in september en oktober nog een nazomer komt. Bovendien lijkt er een limiet te zijn voor het drankgebruik bij een hittegolf. 'Wij hebben geen supergrote stijging gezien. Eigenlijk was er geen verschil met andere jaren.'

2019