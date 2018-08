Ricard probeert neergang te stoppen met venkeldrankje

Dat illustreert het voor de rest sterke rapport van de drankenreus Pernod-Ricard over het boekjaar tot 30 juni. Een sterke omzet- en winstgroei, vooral met dank aan de 9 procent hogere verkopen in Azië. Net als andere groepen probeert ook Pernod-Ricard in te spelen op de snel groeiende midden- en topklasse in China.

CEO Alexandre Ricard laat nog niet in zijn kaarten kijken over de initiële verkopen van de nieuwe Ricard. 'De lancering was pas in april, we hebben nog geen volledige verkoopsdata', klinkt het. 'Maar we tekenden in juli wel een positieve respons op bij een consumentenpanel van marktonderzoeker Nielsen'.