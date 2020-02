Rijkste Belg heeft zicht op hamburgerdividend van 35 miljoen

De AB InBev-telg Alexandre Van Damme heeft dit jaar zicht op 35,5 miljoen euro aan dividenden van RBI, de groep boven onder meer Burger King. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Amerikaanse restaurantgroep.

Van Damme, de rijkste Belg, is de grootste Belgische individuele aandeelhouder van AB InBev. Daarnaast heeft hij nog tal van andere participaties. Een daarvan is Restaurant Brands International (RBI) , de groep boven Burger King, de donutketen Tim Hortons en de kipspecialist Popeyes. Volgens de recentste gegevens bezit Van Damme 5,44 miljoen RBI-aandelen en 3,87 miljoen RBI-units die inwisselbaar zijn in aandelen.

De restaurantgroep maakte maandag haar jaarresultaten bekend en kondigde aan dat ze dit jaar mikt op een totaal dividend van 2,08 dollar per aandeel én per unit. Een snelle rekensom leert dat Van Damme als aandeelhouder zicht heeft op 38,76 miljoen dollar (35,5 miljoen euro).

Houden we alleen rekening met zijn aandelen, dan bezit Van Damme 1,81 procent van RBI. Units inbegrepen klimt dat tot 3,11 procent. Tegen de huidige koers is dat pakket ongeveer 610 miljoen dollar (560 miljoen euro) waard. Van Damme is ook indirect aandeelhouder van de restaurantgroep via het investeringsfonds 3G van de Brazilianen achter AB InBev. Zij zijn de referentieaandeelhouder van RBI.