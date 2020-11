Rijkste Belg legt 360 miljoen op tafel voor vleugje ketchup

AB InBev-telg Alexandre Van Damme heeft zijn participatie in de ketchupreus Kraft Heinz opgetrokken tot iets meer dan 1 procent. Het prijskaartje: 421 miljoen dollar (357 miljoen euro).

Van Damme is net als andere telgen van de AB InBev-families sinds 2013 indirect aandeelhouder van Kraft Heinz . Dat jaar werd de Amerikaanse voedingsgroep overgenomen door het investeringsfonds 3G van de Brazilianen achter AB InBev. Veel Belgische families achter de biergroep investeerden in 3G.

Zijn directe participatie bleef beperkt tot zowat 250.000 aandelen, een pakket dat hij vorig jaar insloeg. Hij leek daarmee te profiteren van de koersval van het aandeel dat begin 2017 nog op bijna 100 dollar noteerde. Kraft Heinz kampte toen met tegenvallende cijfers en waardeverminderingen. Van Damme is sinds 2018 bestuurder bij de voedingsreus. Hij volgde de miljardair Warren Buffett op in de raad van bestuur van de ketchupreus. Kraft Heinz wordt sinds vorig jaar geleid door Miguel Patricio, de voormalige marketingbaas van AB InBev.

Zeven jaar nadien is van een exit van de rijkste Belg geen sprake. Van Damme heeft bijna 13,9 miljoen aandelen van de voedingsgroep gekocht tegen 30,38 dollar per aandeel, blijkt uit documenten die neergelegd zijn bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De rijkste Belg legde voor dat pakket 421 miljoen dollar (357 miljoen euro) op tafel.

Hij bezit voortaan ongeveer 1,1 procent van de ketchupreus, een pakket dat maandagavond bijna 432 miljoen dollar waard was. De grootste aandeelhouders van Kraft Heinz zijn de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett (27%) en 3G Capital (ongeveer 18%). Het investeringsfonds van de AB InBev-Brazilianen verkocht zopas een pakket van zowat 2 procent. De rest van de aandelen van de ketchupreus noteert op de beurs in New York.

Ketchup en hamburgers

De Belgische miljardair - de onzichtbare architect achter AB InBev en de grootste privéaandeelhouder van de bierreus - is in de Verenigde Staten aandeelhouder van Restaurant Brands International (RBI), de groep boven Burger King, de donutketen Tim Hortons en de kipspecialist Popeyes. Hij bezit 1,81 procent van de restaurantgroep, die eveneens wordt gecontroleerd door 3G Capital. Hij is er als bestuurder vervangen door zijn rechterhand Maximilien De Limburg Stirum.