‘Risicoloos voedsel bestaat niet'

De besmette diepvriesgroenten van het Belgische Greenyard zijn een wake-upcall voor de sector en voor de consument. Wie de indruk geeft of heeft dat alles 100 procent veilig is, maakt zichzelf iets wijs.

De Belgische groente- en fruitverwerker Greenyard kreeg deze week een dreun van jewelste toen bekend werd dat negen doden waren gevallen en 38 mensen ziek waren geworden na het eten van groenten die met de listeriabacterie waren besmet. Vermoedens dat zijn Hongaarse fabriek de bron van de voedselinfectie was, leidden tot een verkoopgolf op de beurs. Bijna een kwart miljard euro ging in rook op.

Experts zijn niet verrast door de ravage die de microbe kan aanrichten. ‘De kans op besmetting is klein, maar de gevolgen ervan kunnen ernstig zijn’, klinkt het. Jaarlijks duiken in België 70 tot 100 gevallen van besmetting met listeria op. Dat is niet veel. Maar bij ouderen of mensen met een verzwakt afweersysteem kan het tot ernstige ziektes leiden zoals bloedvergiftiging, ontsteking van de binnenwand van het hart, hersenvliesontsteking en maagdarminfecties.

Listeria komt het meest voor in voeding van dierlijke oorsprong, maar ook in plantaardige producten. ‘Diepvriesmaïs en producten die langdurig gekoeld bewaard worden, zoals erwten, bonen, jonge wortelen of pastinaak, zijn risicoproducten als ze zonder verhitting worden gegeten’, waarschuwde het federaal voedselagentschap FAVV. ‘Goed koken, bakken en braden doodt de listeriabacterie’, is de les.

Diep in onszelf weten we dat er risico’s zijn, zegt Mieke Uyttendaele, microbiologe en lid van de vakgroep voedselveiligheid en voedselkwaliteit aan de UGent. ‘Bacteriën zijn organismen die leven in de natuur. Ze zijn onderdeel van ons leven. Het is dus niet meer dan logisch dat ze ook voorkomen in rauwe groenten die buiten worden geteeld. Wat vers en onbewerkt is, blijft risicovol. Buitenlandse collega’s zijn al verrast als ik thuis een blaadje basilicum als garnituur bij een wokschotel voeg. ‘Je moet het eerst koken voor je het op ons bord legt’, manen ze me aan. Omdat ze weten dat zelfs vers geplukte basilicum salmonella kan bevatten, een bacterie die bij voldoende warmte, vocht en tijd erg snel kan woekeren.’

100 procent voedselveiligheid is een utopie. Maar de paradox is dat de consument dat wel degelijk verwacht. Piet Vanthemsche Ex-topman FAVV

We zijn wel beter in staat op de risico’s te anticiperen. ‘Voedselveiligheid probeert het gevaar op schadelijke besmetting zo laag mogelijk te houden. In vakkringen gebruiken we daarvoor de afkorting ‘alara’: as low as reasonably achievable. Elk jaar slagen we erin daarin verdere stappen vooruit te zetten’, zegt Uyttendaele.

‘We zijn er al vrij goed in geslaagd rauwe voeding veiliger te maken. Zo goed zelfs dat consumenten de indruk krijgen dat die 100 procent veilig is. Maar in die val mogen we niet trappen. Risicoloos voedsel bestaat niet. Wie dat denkt, maakt zichzelf iets wijs.’

Illusie voeden

Veel gezondheidswebsites voeden wel die illusie. ‘Niet-bereide diepvriesgroenten zijn een prima alternatief voor verse groenten, ook voor baby’s en kleine kinderen’, lezen we bijvoorbeeld op www.gezondheid.be. ‘Dat komt omdat diepvriesgroenten razendsnel worden ingevroren. Vaak zit er maar drie uur tussen oogst en invriezen. Zo blijven de voedingsstoffen beter bewaard’, luidt het nog.

Die boodschap laat uitschijnen dat diepvriesgroenten een soort ‘supervoeding’ zijn. Tegelijk waarschuwt de website ervoor dat heel wat nuttige voedingsstoffen verloren kunnen gaan bij de bereiding van diepgevroren groenten. ‘Tijdens een kwartier koken verliest broccoli 60 procent van zijn hoeveelheid vitamine C.’

Die informatie is niet verkeerd, maar de impliciete boodschap die ervan uitgaat, is dat koken nadelig kan zijn voor groenten die uit de diepvriezer komen. Terwijl experts er net voor waarschuwen dat het rauw verorberen van diepgevroren groenten veel minder veilig is dan het ongekookt consumeren van verse groenten omdat de incubatietijd voor bacteriën bij dagverse groenten korter is. Bij thuiskoks is de verleiding groot om bijvoorbeeld wat maïs uit het vriesvak op een vers gemaakte slaschotel te strooien of diepgevroren wortelen te vermalen in een gezonde smoothie. Niet doen dus. ‘Dergelijke groenten kunnen door bacteriën besmet zijn die langdurige bewaring onder ijskoude temperaturen overleven’, waarschuwen experts.

Blancheren

Diepvriesgroenten worden in de sector zo snel mogelijk na het oogsten even gestoomd of in heet water gedompeld. Blancheren heet dat: het inactiveert de enzymen die vitamine C en andere voedingsstoffen afbreken en smaak- en geurafwijkingen veroorzaken. Maar die behandeling leidt er niet toe dat de groenten vrij van listeria zijn. Dat gebeurt enkel als de groenten gedurende 2 minuten op minimaal 70 graden worden verhit. Dan sterft de bacterie.

Ardo, een grote speler uit de West-Vlaamse diepvriessector en een concurrent van Greenyard, benadrukt dat zijn techniek van blancheren de groenten wel veilig maakt. ‘Wij streven naar 100 procent listeriavrije producten’, zegt CEO Jan Haspeslagh. ‘Dat wil zeggen dat je de groenten zonder verhitting kan eten. Blancheren geeft bij ons hetzelfde resultaat als koken. Bovendien zijn onze productielijnen zodanig ontworpen dat ze voortdurend gecontroleerd worden en grondig worden gereinigd.’

Piet Vanthemsche, die vier jaar lang topman was van het FAVV en daarna acht jaar de Boerenbond leidde, heeft daar zijn bedenkingen bij. ‘Listeria is een organisme dat overal aanwezig is. Een listeriavrije wereld is onmogelijk, wat de sector ook beweert.’ Al sluit hij niet uit dat Ardo met een ander productieproces de gevaren van bacteriële besmetting beter kan indijken.

Het spanningsveld tussen wat de sector belooft en wat de consument daadwerkelijk mag verwachten, intrigeert hem. Ook hij vindt dat 100 procent voedselveiligheid een utopie is. ‘Maar de paradox is dat de publieke opinie dat wel verwacht. Anders zou er bij Greenyard nooit zo’n vertrouwenscrisis zijn geweest.’

76 Alleen al dit jaar werden 76 terugroepacties gepubliceerd door het FAVV. Dat zijn er al 40 procent meer dan in heel 2017.

De listeriabesmetting die een mondiale klepper als Greenyard trof, is een case waarin drie grote uitdagingen samenkomen, en dat maakt het volgens Vanthemsche bijzonder interessant. ‘Ten eerste de normering. De wettelijke norm waarbij producten uit de winkelrekken worden gehaald ligt, ongeacht het type bacterie, op 100 listeriacellen per gram. Een nulnorm is er nog niet, maar misschien wordt dat binnenkort wel realistisch? Twee: de etikettering. Die zegt dat je diepvriesgroenten moet koken voor je ze eet. Maar is dat advies op het etiket duidelijk genoeg voor de consument? Drie: de gebruiken in de markt. Iemand van mijn generatie haalt het niet in zijn hoofd diepvriesgroenten rauw te eten, maar de jonge generatie blijkbaar wel. Dergelijke groenten zijn daar niet geschikt voor. Maar wat als de voedingsgewoonten veranderen?’

Daar moeten producenten en controle-instanties op inspelen. Het is veelzeggend dat het voedselagentschap na het losbarsten van de Greenyard-zaak een mededeling op zijn website plaatste met de melding dat diepgevroren producten, zoals op het etiket staat, eerst moeten worden verhit. ‘Die instructie moet altijd gevolgd worden, ook als de groenten later in een slaatje of een smoothie gebruikt worden’, klinkt de educatieve boodschap aan de consument.

De consument moet ook zijn verantwoordelijkheid dragen, vindt Vanthemsche. ‘Als je alle incidenten die met voedselveiligheid te maken hebben op een rij zet, dan ligt de oorzaak in veel gevallen niet in de fabriek, maar in de keuken. De oplossing is de consument nog beter geletterd te maken, zeker wanneer het op voeding aankomt.’

‘Belgische consumenten zijn zich te weinig bewust van de risico’s’, stelt ook Uyttendaele vast. Uit de laatste voedselconsumptiepeiling die Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, in 2016 publiceerde, bleek dat 40 procent van de Belgische bevolking niet weet dat de maximale koelkasttemperatuur om voedingsmiddelen veilig te bewaren 4 graden Celsius is. De aanbeveling van wetenschappers om de koelkast minstens een keer per maand te reinigen, volgt slechts een vijfde van de bevolking.

Bovendien bleek slechts een op de tien Belgen een correcte houding te hebben bij basishygiëne in de keuken, zoals de handen wassen en snijplanken en messen reinigen nadat die in aanraking zijn gekomen met rauwe eieren, rauw vlees of gevogelte. ‘Er is veel ruimte om de kennis, de houding en het gedrag van consumenten op dat vlak te verbeteren’, was de conclusie.

‘Het FAVV hanteert niet voor niets de slogan: ‘Van riek tot vork’’, zegt Uyttendaele. ‘Voedselveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het begint bij de teelt, de verwerking en de opslag en het eindigt bij de consument, die het laatste stadium vormt in de keten. Als die er verkeerde praktijken op nahoudt in de keuken, dan is het hele controleproces voor niets geweest.’

Recalls

Naast de consument moeten de bedrijven hun productieproces zo veilig mogelijk maken, efficiëntere autocontroles moeten uitvoeren en calamiteiten melden aan het voedselagentschap - dat ook zelf controles uitvoert.

Uit de lijst met recalls of terugroepingen van voedingswaren op de website van het FAVV blijkt dat er alleen dit jaar al 76 waren, waarvan ruim een derde in de voorbije anderhalve maand. In 25 gevallen ging het om voedingsproducten die besmet waren met salmonella of een andere bacteriële infectie, in vijf gevallen werd er een te hoge dosis pesticiden aangetroffen en in drie gevallen - twee daarvan betroffen Greenyard - was sprake van een te hoge dosis listeria.

Opmerkelijk, in 2018 ligt het aantal terugroepingen al 40 procent hoger dan in het volledige jaar 2017. En daarbij gaat het niet om kleine spelers uit de sector. Deze week nog werd salmonella aangetroffen bij vier scharrelkipproducten van Albert Heijn, vorige week ging het om salmonella in een opgevulde brie van de kaasimporteur Jan Dupont en de week daarvoor was er een bacteriële besmetting in de Praagse schnitzel van winkelketen Okay. Ook de countrysteaks van Colruyt en de tapenades of pesto’s van Pietercil Delby’s bleven niet van bacteriële broeihaarden gespaard.

‘Toegegeven, dat is niet van die aard om consumenten gerust te stellen’, zegt Uyttendaele. ‘Maar je kan het ook van de positieve kant bekijken. Als meer voedsel wordt teruggeroepen, dan is de verklaring wellicht dat bedrijven en het voedselagentschap er beter dan vroeger in slagen problemen te ontdekken en in te grijpen. Het is als een vliegwiel dat steeds sneller gaat draaien. Meten is weten. Hoe meer analyses, hoe beter.’

‘We kijken wat de onderliggende oorzaken van de stijgende recalls zijn, maar het zou te kort door de bocht zijn om daaruit te concluderen dat er meer problemen zijn in de markt’, zegt de topman van het FAVV Herman Dirickx.

Nieuwe trends

Experts in de voedingsbranche zijn ervan overtuigd dat er nu, na jaren van crisissen met dierlijk voedsel, zoals het dioxineschandaal, de gekkekoeienziekte, de met fipronil besmette kippeneieren en de slachthuisfraude bij Veviba, een nieuwe fase in het voedseldebat is aangebroken. De focus zal zich steeds meer verleggen naar plantaardige voeding. De crisis bij Greenyard is daarvan slechts een voorbode.

‘Het zal de discussie over voedselveiligheid op een heel ander niveau tillen’, verwacht Uyttendaele. Alleen al de snel evoluerende wetgeving op het vlak van voedingsadditieven is daarvan een signaal. Om maar een voorbeeld te noemen: vorig jaar werd het gebruik van kaliumcarbonaat in combinatie met ascorbinezuur toegelaten op geschilde, gesneden en geraspte groenten of fruit, om bruinkleuring en structuurverlies tijdens de bewaring te vertragen. Op die manier kunnen de producten er langer dan een week goed uitzien. Maar het fiat is er enkel voor voorverpakte waren, zodat de consument zich op de ingrediëntenlijst op het etiket kan informeren over die additieven.

Als de consument er foute praktijken op nahoudt in de keuken, is het hele controleproces voor niets geweest. Mieke Uyttendaele Microbiologe (UGent)

Een ander discussiepunt zijn stoffen die onbedoeld in onze voeding en drank terechtkomen, en die schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo is acrylamide een kankerverwekkende stof die ontstaat bij braden, bakken of friture. Sinds april is er een nieuwe Europese verordening die het gehalte aan acrylamide in levensmiddelen beperkt.

Ook het hele debat over novel foods - voedingsmiddelen of ingrediënten die voor mei 1997 nog niet of nauwelijks werden geconsumeerd in de Europese Unie - staat nog maar in de kinderschoenen. Denk maar aan de consumptie van krekels, chiazaad of voeding met nano-ingrediënten. Ook in de sector van de voedingssupplementen wordt volop geïnnoveerd.

Vorig jaar alleen al kreeg de federale overheid ruim 7.500 kennisgevingen te verwerken om verrijkte voeding (op basis van vitamines, mineralen of vezels) en voedingssupplementen (in de vorm van pillen, tabletten, capsules of poeder) op de markt te brengen.

Nieuwe voedingstrends zullen tot nieuwe productieprocessen leiden, voorspelt Vanthemsche. ‘En, net zoals dat met financiële producten het geval is, zal dat extra risico’s met zich meebrengen. De hamvraag voor de sector is dan ook: als de consument zijn gewoontes verandert, kan de producent dan diens veiligheid blijven garanderen? En zo ja, tegen welke prijs?’

In een dergelijk toekomstperspectief hopen op 100 procent voedselveiligheid is zoals Jacques Brel zo poëtisch zingt in zijn liedje ‘La Quête’, besluit Vanthemsche. ‘Het is een poging, zonder kracht en zonder harnas, om de ontoegankelijke ster te bereiken.’