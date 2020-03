Robot smoothies: made in Vlaanderen

Alberts Smoothies heeft verspreid over Vlaanderen al tien machines en schakelt een versnelling hoger in de productie.

Voor Alberts Smoothies is Vlaanderen de kraamkamer van zijn voedingsrobot. Tot tien smoothiemachines per maand kan de start-up binnenkort bouwen in zijn werkplaats in Diest. 'Ons materiaal, de productie en onze leveranciers zijn Vlaams.'

Vanaf de druk op de knop voor een verse smoothie geven de robotarmen en de blender een sterk staaltje van smoothie mixen. Door het raam van de machine is het hele proces te volgen, van het crunchen van het bevroren fruit, tot deurtjes die opengaan naar de volgende robotarm. De euforie van de geslaagde smoothie is bijna even groot voor de machine als voor wie de smoothie bestelt. De traditionele drankautomaat verbleekt bij de zwart-groene smoothiemachine, als na anderhalve minuut technologisch vernuft de verse smoothie wordt gepresenteerd via een futuristische draaideur met spotlicht.

Deze "Made in Vlaanderen" robot maakt verse smoothies

Alberts Smoothies is het geesteskind van Glenn Mathijssen (31) en Philippe Hennin (30). De ingenieurs bouwden vier jaar aan een robot die van bevroren fruit en water een smoothie maakt. De mix van hardware, software en verse voeding creëert een ingewikkelde balans tussen techniek en hygiëne. 'We hebben geluk gehad dat Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, en VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, ons vanaf het begin met subsidies steunden', zegt Hennin.

Al onze materialen komen uit Vlaanderen en worden ter plekke in de juiste vorm gemaakt. Glenn Mathijssen Co-CEO van Alberts Smoothies

Na het prototype volgden nog twee investeringsrondes, waarbij het duo onder meer de groente- en fruitleverancier Greenyard en Taste Invest, een investeerder in start-ups met een sociale of ecologische focus, aan boord kreeg. 'Het prototype kostte zoveel als een klein appartement. Inmiddels is de prijs al verlaagd naar een grote bromfiets', zegt Mathijssen. Alberts Smoothies heeft verspreid over Vlaanderen inmiddels tien machines, en schakelt een versnelling hoger. 'Maandelijks gaan we tien robots produceren. Eind 2020 willen we er vijftig hebben.'

Om die productiecapaciteit te halen werkt Alberts Smoothies samen met Exmore uit Diest. Daar zitten de ontwikkeling en de assemblage van de robot onder één dak. Boven zitten de ingenieurs in een steriel, gerenoveerd kantoor, een verdieping lager wordt het lawaai van de brommende machines overstemd door de radiobeats van MC Hammer's hit 'Can't Touch This'. De arbeiders in de werkplaats frezen, lassen en bouwen de schroeven en blendersteunen voor de smoothierobot. 'Het leeuwendeel van ons materiaal komt uit Vlaanderen en wordt ter plekke in de juiste vorm gemaakt', zegt Mathijssen.

Pioniers

Schermvullende weergave 'We willen eerst in Vlaanderen een stevige basis hebben. We zeggen pas ja op een internationale aanvraag als we er klaar voor zijn', zeggen Philippe Hennin (links) en Glenn Mathijssen.

Het aanbieden van gepersonaliseerde en gezonde voeding, gemaakt door een robot, is volgens de ondernemers de toekomst. Met Alberts Smoothies noemen ze zich dan ook pioniers in de voedselrobotica. 'Vijf jaar geleden was ons idee totaal nieuw. Intussen hebben we ruim 30.000 smoothies verkocht en zijn er bedrijven met saladerobots en koffierobots.' De concurrentie zit niet bij de reguliere drankautomaat, maar in gepersonaliseerde en gezonde voeding, gemaakt door slimme machines.

De toekomst van Alberts Smoothies ziet Hennin in de verkoop van smoothierobots aan bedrijven die hun personeel een gezonde snack willen aanbieden. Ook regionale smoothiehubs zijn een idee. 'We kunnen de robots intern met een camera in de gaten houden en op afstand ingrijpen. Als die technologie op punt staat, kunnen we werken met regionale franchises die zelfstandig opereren.'