Rodenbach in zee met Amerikaanse brouwer

Brouwerij Rodenbach gaat voor het eerst samenwerken met een andere brouwerij om een nieuw bier te maken. De partner is de Amerikaanse leider in zure bieren, de craft brewer Dogfish Head Brewery.

Om de kennis en knowhow van de markt te delen, gaat Rodenbach een nieuw bier maken met Dogfish Head Brewery, de marktleider van zure bieren in de VS met het merk SeaQuench Ale. Dogfish groeit als kool. De in 1995 opgerichte brouwerij uit Delaware is opgerukt naar de 12de grootste van de craft brewers, met een volume van meer dan 350.000 hectoliter dit jaar.