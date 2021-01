Rog en tong schaarser door brexitformaliteiten

De veilingprijs van sommige soorten verse vis, zoals zeetong en rog, is de jongste dagen stevig opgelopen. De reden? De brexit.

‘60 à 70 procent van wat we uit de Britse wateren haalden, verscheepten we vroeger via Britse havens. Door de administratieve rompslomp is die belangrijke toegangsweg voorlopig afgesneden’, zegt Emiel Brouckaert van de Rederscentrale in Oostende.

‘De toevoer is lager dan de voorbije jaren’, zegt ook Sylvie Becaus van de Vlaamse Visveiling, het bedrijf boven de visveilingen in Zeebrugge en Oostende. ‘Van vissoorten die we voornamelijk uit de Britse wateren halen, zoals tong en rog, zien we een duidelijke daling.’

Visserij was een van de moeilijkste knopen in het handelsakkoord dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk eind vorig jaar te elfder ure afklopten. Volgens de deal moeten Europese vissers tot een kwart minder vis vangen in Britse wateren.

Met de Britse havens is een belangrijke toegangsweg afgesneden. Emiel Brouckaert Rederscentrale Oostende

Voor de Belgische visserij is de toegang tot de Britse wateren van levensbelang. Jaarlijks halen Belgische vissers zo’n 22.000 ton vis op. De helft komt uit de visrijke Britse wateren. De verscheping van die vis naar ons land gebeurde tot voor de brexit vooral via Britse havens. Daar knelt sinds 1 januari het schoentje.

‘Als onze vissers voor de overzet van de vangst een beroep willen doen op de Britse havens, moeten ze aan heel wat extra eisen voldoen. Ze moeten onder meer gezondheidsdocumenten en vangstcertificaten voorleggen, wat tijd kost. Het gaat om verse producten. Zolang we geen zekerheid hebben dat die op tijd in België belanden, kunnen we het risico niet nemen’, zegt Brouckaert.

Uitwijken naar Denemarken

Om alsnog verse vis uit Britse wateren naar ons land te krijgen moeten de Vlaamse vissers uitwijken naar havens in Frankrijk en Ierland, waar de strengere importprocedures voor derde landen niet gelden. ‘Maar dan zijn vissoorten als tong en rog langer onderweg, waardoor ze schaarser en duurder worden’, zegt Tom Premereur van de Vlaamse Visveiling.

‘De Vlaamse reders kiezen er ook meer voor dichter bij Denemarken, in Europese wateren, te vissen. De vis die ze daar ophalen, vooral pladijs, belandt sneller op de Deense dan op de Belgische markt, waardoor ook voor die soort een tekort dreigt.’