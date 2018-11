Rombouts houdt goed stand tussen koffiecapsulegeweld

Ondanks het geweld van merken als Nespresso, Starbucks en Douwe Egberts realiseert CEO Xavier Rombouts met de Antwerpse koffieproducent een mooie 158 miljoen euro omzet. ‘We spelen onze eigen troeven uit.’

‘Xavier, kom ruiken. Kom, voor de foto. Snel.’ Vier minuten geleden ging 5 kilogram koffiebonen, bestemd voor Belgische toprestaurants, een kleine koffierooster in. CEO Xavier Rombouts wordt aangemaand een eerste inspectie te doen. ‘De bonen zien al lichtjes bruin. Alles in orde’, klinkt het.

Koffie is complexer dan wijn. Xavier Rombouts CEO Rombouts

‘Zoals je ziet, roosteren we de bonen op de ambachtelijke manier in branders van 5 tot 250 kilogram. Traag, een kwartier op ongeveer 200 graden, dan komen de aroma’s het best vrij. En dat zijn er wel wat. Koffie is complexer dan wijn. Mijn grootvader zei: we moeten elke koffieboon behandelen als een diamant. Dat doen we nog steeds’, zegt Rombouts, telg van de derde generatie van het familiebedrijf.

De veertiger maakte de voorbije tien jaar enkele aardverschuivingen in de sector mee. De opkomst van Senseo, koffiecapsules, Nespresso, Starbucks en baristabars en de overnamegolf, waarbij ook de steenrijke AB InBev-families betrokken zijn. ‘Er is bijzonder veel veranderd’, zegt Rombouts. ‘Het is niet makkelijk. We verwerken 13.000 ton koffiebonen per jaar. Als de prijs 1 euro per kilogram stijgt, betekent dat 13 miljoen euro extra kosten. Dan kan je snel in de problemen geraken. Dat moet je kunnen managen en doorrekenen. Dat is niet simpel, zeker niet in de strijd om het winkelrek. Maar Rombouts is overeind gebleven en blijft groeien.’

Hofleverancier

Het bedrijf, deels in handen van de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, haalde vorig jaar 158 miljoen euro omzet, goed voor 1,5 procent groei. ‘We bieden een antwoord op de grote jongens. Een Belgisch antwoord. Douwe Egberts heeft zijn fabriek hier verderop gesloten, maar wij zullen altijd in België produceren’, luidt het.

‘Wist je dat we ook hofleverancier zijn? Koning Filip en koningin Mathilde drinken onze koffie. Dat levert interessante omzetcijfers op’, lacht Rombouts. Sinds enkele jaren is Rombouts ook officiële partner van de Rode Duivels. Dat betekent Rombouts-koffie in het stadion, in de kantoren van de voetbalbonzen en in de spelersbus. ‘Sindsdien winnen ze bijna altijd. Dat kan toch geen toeval zijn?’

Schermvullende weergave Met de legendarische plastic doorloopfilters bedacht Rombouts al in 1958 het voorgedoseerde koffiesysteem dat vandaag het succes van concurrenten Nespresso en Senseo bepaalt. ©rv

Terwijl koffieliefhebbers massaal overschakelden op koffiecapsules van Nespresso, Dolce Gusto en aanverwanten bleef Rombouts weg van die markt. ‘We hollen de concurrentie niet achterna, dan ben je toch altijd te laat. We hebben niet de ambitie om de grootste te worden, maar we willen wel groeien en investeren. Dat zijn we aan de vorige generaties verplicht. We spelen daarbij onze eigen troeven uit.’

Het familiebedrijf hield vast aan de verkoop van koffiebonen, gemalen bonen, koffiepods, eigen espressomachines én zijn ‘one cup filters’, waar het zijn naamsbekendheid aan te danken heeft.

Filters blijven een makkelijke en efficiënte manier om koffie te zetten. Alleen jammer van al het plastic, maar daar werken we aan. Xavier Rombouts CEO Rombouts

Meer dan 120 jaar geleden begon grootvader Rombouts in Antwerpen met één koffiebrander en een bakfiets waar hij Antwerpen mee rondreed. ‘In 1958 kwam de grote doorbraak.’ Rombouts pakte op de wereldexpo in Brussel uit met de zwart-witte doorloopfilter die je op je koffiekop zet. ‘We waren pioniers’, zegt Xavier. ‘Het eerste voorgedoseerde koffiesysteem ter wereld. De voorloper van de Senseo-pads en de Nespresso-capsules. Het succes maakte Rombouts groot en sterk in de horecawereld. Daarna braken de filters door in de huiskamer. In België, maar ook in het VK, Japan, Israël en Griekenland.’

Barista's

Nog altijd produceert Rombouts jaarlijks 60 miljoen van die filters die herinneren aan lang vervlogen tijden en schril afsteken tegen barista’s die met enkele trekken palmbladeren in koffieschuim tekenen. ‘De verkoop van de filters daalt, maar dramatisch is het niet. Een harde klap is uitgebleven. Voor senioren, zegt u? Misschien, ja. Maar we verkopen aan alle leeftijden. Het blijft een gemakkelijke en efficiënte manier om koffie te zetten. Alleen jammer van al het plastic, maar daar werken we aan. Meer daarover later.’

Overname

In de jaren zestig volgde de tweede grote stap in de geschiedenis van het bedrijf, met de overname van Cafe Malongo, een kleine koffiebranderij aan de Côte d’Azur in Nice. ‘Mijn vader heeft de zaak daar nog geleid. En ik ben daar geboren. Vandaar mijn tongval. Pas 13 jaar geleden ben ik naar Antwerpen verhuisd. Vrienden verklaarden me gek. Wie ruilt nu de Côte d’Azur voor de regen in Antwerpen? En ik sprak geen Nederlands. Maar nu kan ik zeggen dat ik hier gelukkig ben.’

Malongo is intussen de hoofdmoot van het bedrijf, goed voor 70 procent van de omzet. Het is hét koffiemerk in Zuid-Frankrijk, in steden als Nice, Saint-Tropez en Avignon. ‘En we bouwen er een nationale présence uit en liggen in grote ketens als Carrefour, Casino en Leclercq.’

Schermvullende weergave Het Antwerpse Rombouts roostert de vers geoogste koffiebonen nog op ambachtelijke wijze.

In Frankrijk heeft Malongo eigen koffiebars geopend, en ook in België zijn er twee. In Waterloo en Bergen. ‘Als vitrine voor onze knowhow’, zegt de CEO. ‘Het zijn proefprojecten. Je krijgt er directe feedback van de klant over nieuwe smaken. En het is goed om baristakennis in huis te hebben. Ik sluit niet uit dat er nog shops volgen in andere steden. Maar verwacht er ook geen honderden.’