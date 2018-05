Rosé wordt duurder

Rosé wordt wereldwijd steeds populairder. Maar door slechte oogsten in Frankrijk is er dit jaar veel minder rosé dan vorig jaar. En stijgen de prijzen.

Voor een fles Franse roséwijn 2017 moet u gemiddeld 20 tot 30 procent meer betalen dan gewoonlijk, meldt de Franse zakenkrant Les Echos. De stijging is een gevolg van de kleinere productie van Franse wijnboeren. Een deel van de oogst ging verloren door vriesweer in april.

In de Provence werden vorig jaar 155 miljoen flessen gevuld met rosé. Een jaar eerder waren dat er nog 176 miljoen.

'Heel wat collega's vragen dit jaar inderdaad meer dan vorig jaar', bevestigt Dirk Vermeersch, een Vlaming die in de Rhone-vallei rosé maakt. '2016 was een recordjaar. In 2017 lag de oogst heel wat lager. Vandaar de hogere prijs'. Zelf houdt hij de prijzen van de rosé van zijn domein LePlan-Vermeersch stabiel.