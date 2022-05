Guido Vanherpe, de CEO van La Lorraine, beleeft zowat de roerigste tijden in zijn carrière. Het gat dat corona had geslagen, kon de grootste bakker van België vorig jaar dichtrijden. Maar de oorlog in Oekraïne dwong hem de bouw van zijn fabriek in Rusland stil te leggen. ‘Toch blijft onze ambitie om 1 miljard euro omzet te boeken haalbaar.’