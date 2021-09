Ruzie AB InBev met concurrent Constellation breidt uit

AB InBev heeft zijn Amerikaanse concurrent Constellation Brands opnieuw voor de rechter gedaagd wegens het beweerd schenden van de regels.

Het Belgisch-Braziliaanse AB InBev is 's werelds grootste brouwer. Dat heeft tot gevolg dat het concern bij overnames soms verplicht wordt onderdelen af te stoten, om niet te machtig te worden. Dat was ook het geval toen AB InBev in 2013 de volledige controle verwierf over het Mexicaanse Grupo Modelo, vooral bekend van het populaire bier Corona.

AB InBev diende toen op last van de Amerikaanse mededingingsautoriteiten de Amerikaanse tak van Modelo van de hand te doen. De Amerikaanse drankengroep Constellation Brands was de koper. Beide maakten afspraken over de verkoop van Mexicaanse bieren in de VS.

Maar het botert niet tussen de twee bedrijven. In februari dagvaardde Modelo Constellation wegens de verkoop van Corona Hard Seltzer, gealcoholiseerd spuitwater. Modelo voerde aan dat Constellation de merknaam Corona enkel mag gebruiken voor bier, maar de sectorgenoot wimpelde de bezwaren af.