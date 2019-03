Ruzie mogelijk bijgelegd: nieuwe voorzitter voor Dr. Oetker

Een kleinzoon van stamvader Rudolf-August Oetker wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Duitse voedingsmultinational Dr. Oetker.

Duitsland heeft er heel wat, miljardenbedrijven met een sterke internationale aanwezigheid die nog helemaal in familiehanden zijn. Dr. Oetker hoort ook in dat rijtje thuis. Het concern telt ruim 32.000 werknemers en haalde in 2017 een omzet van 11,6 miljard euro. Vooral uit voeding, maar ook uit bier, wijn, sterkedrank, chemie, logistieke diensten en luxehotels. Het geheel telt met Bankhaus Lampe zelfs een eigen financiële instelling.

Maar achter de coulissen botert het lang niet altijd: er woedt bij Dr. Oetker al lang een familieruzie die er alleen maar groter op werd toen Rudolf-August Oetker, die de onderneming na de Tweede Wereldoorlog uitbouwde, in 2007 overleed.

Driemaal getrouwd

Een deel van de ruzie valt te verklaren door het feit dat Rudolf-August Oetker driemaal getrouwd was en daardoor een schare nakomelingen heeft. De spanningen spelen zich vooral af tussen zijn oudste zoon, August Oetker uit zijn tweede huwelijk, en diens halfbroer Alfred, uit het derde huwelijk van hun vader.

Volgens Duitse media belette August dat Alfred de leiding over het concern in handen kreeg. In de plaats daarvan werd zijn broer Richard verrassend CEO. Zelf schoof hij door naar de functie van voorzitter van de raad van bestuur.

75 jaar

Maar nu hij 75 jaar geworden is, diende August Oetker ontslag te nemen als voorzitter. Het was dan ook uitkijken naar wie hem zou opvolgen. Maar het is opnieuw Alfred die uit de boot valt. De familie lijkt zich geschaard te hebben achter Rudolf Louis Schweizer, een kleinzoon van Rudolf-August Oetker uit zijn eerste huwelijk. Het concern liet formeel weten dat hij de nieuwe voorzitter wordt.

Rudolf Louis Schweizer is al langer bestuurder van het bedrijf. Hij is via zijn moeder, die ook een tijdlang voorzitter was, verwant met de familie van de Duitse groep Schweizer. Dat is een belangrijke leverancier van componenten voor de autonijverheid.