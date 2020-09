SABMiller-duo ziet AB InBev-miljarden in rook opgaan

Altria en Bevco kijken aan tegen een papieren verlies van 18,7 miljard euro op de geblokkeerde AB InBev-aandelen die ze vier jaar geleden in ruil voor hun SABMiller-stukken kregen. Allicht is hun onvrede mee de aanleiding voor de exit van CEO Carlos Brito.

AB InBev hult zich in stilzwijgen over de redenen achter de zoektocht naar een opvolger voor Carlos Brito . Het koersverloop van AB InBev sinds de bezegeling van de overname van SABMiller en de worsteling van de bierreus met de schuldenberg die daardoor ontstond leidt evenwel ongetwijfeld tot flink wat tandengeknars bij Altria en Bevco, een vehikel van de Colombiaanse familie Santo Domingo. Dat waren de twee referentieaandeelhouders van de Zuid-Afrikaanse biergroep toen die overgenomen werd door de marktleider AB InBev.

Bij die deal kregen de twee zowel cash als aandelen AB InBev in ruil. Die aandelen zijn dividend- en stemgerechtigd, maar ze zijn niet verhandelbaar voor een periode van vijf jaar. Die loopt pas in de herfst van volgend jaar ten einde. Altria en Bevco bezitten 86,5 procent van alle geblokkeerde aandelen (restricted shares in het vakjargon, red.).