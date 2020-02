Scampi kweken onder een lampje

In de zoektocht naar diervriendelijke alternatieven voor vlees en vis wordt steeds meer gekeken naar spitstechnologie. De volgende stap: scampivlees dat wordt opgekweekt in een laboratorium.

Wie weleens langs het vegetarische rek in de supermarkt loopt, kan niet anders dan vaststellen dat de vraag naar vleesvervangers boomt.

Maar niet iedereen wil vlees of vis laten staan voor de bestaande alternatieven, wegens een te afwijkende smaak of textuur. Daarom werken wetenschappers wereldwijd aan alternatieven die ook de overtuigde diereneters kunnen overtuigen. In laboratoria sleutelen ze aan een manier om met de stamcellen van dieren hun weefsel op te kweken. Echt vlees zonder dat er een dier voor moet sterven, dat is het idee.

In dat rijtje onderzoeken, die zich voorlopig op vlees toespitsen, meldt zich nu een bedrijf dat zich op de zee heeft gestort. Meer bepaald op de scampi. Het Singaporese Shiokh - ‘geweldig lekker’ in het lokaal dialect - neemt een cel van het schaaldier en laat dat in het labo vermenigvuldigen in een tot 28 graden opgewarmde vloeibare oplossing. Aangevuld met de nodige voedingsstoffen groeit zo’n cel in vier tot zes weken tijd uit tot een volwaardig stuk scampivlees, met de ons bekende smaak en textuur.

5.000 dollar per kilo

De techniek werkt, maar Shiokh is nog lang niet klaar voor een marktlancering. Dat heeft alles met de kostprijs te maken: 1 kilo scampivlees produceren kost op dit moment zo’n 5.000 dollar (4.540 euro). Onderzoek naar goedkopere voedingsstoffen en het opschalen van de productie zouden die kostprijs binnen afzienbare tijd naar 50 dollar per kilo moeten brengen, maakt het bedrijf zich sterk.