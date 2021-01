Scherpere lockdowns boosten Just Eat Takeaway

De Nederlands-Britse maaltijdbezorger kreeg 57 procent meer bestellingen binnen in het laatste kwartaal van vorig jaar. Verenigd Koninkrijk spant de kroon.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway kreeg in het laatste kwartaal van vorig jaar 179,8 miljoen bestellingen,. Dat is een stijging met 57 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De sluiting van restaurants in grote delen van Europa gaf zette een nieuwe turbo op thuisbezorgde maaltijden.

Just Eat Takeaway groeit met minstens een derde in alle markten en zet de sterkste groei neer in het Verenigd Koninkrijk, de grootste brandhaard van het coronavirus in Europa. Daar vervijfvoudigden de zogenaamde Delivery Orders, waarbij Just Eat TakeAway zelf in de levering voorziet.

'Dit is ons derde opeenvolgende kwartaal van ordergroei', reageert topman Jitse Groen. 'Ons doorgedreven investeringsprogramma werpt vruchten af en laat ons marktaandeel winnen in de meeste van onze markten'.

Beursnoteringen in de weegschaal Just Eat Takeaway laat in de marge van de update weten dat het tijd neemt om zijn beursnoteringen in Amsterdam en Londen te evalueren. Het verwijst daarbij naar de bredere investeerdersbasis die het zal hebben na de integratie van de Amerikaanse maaltijdbezorger GrubHub. Eerdere plannen om de notering in Amsterdam 'zo snel mogelijk te schrappen', worden opgeschort. Beide Europese noteringen worden tot nader order behouden.

Over heel 2020 klommen de orders bij Just Eat Takeaway met 39

procent tot 588,1 miljoen stuks. Voor België, dat in de update wordt ondergebracht in 'rest of the world', zijn geen uitgesplitste resultaten bekendgemaakt.