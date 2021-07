Shorter beschuldigt Oatly van fraude en greenwashing

Het investeringsfonds Spruce Point beschuldigt de havermelkproducent Oatly ervan zijn omzet en winst op te kloppen. Ook zou het bedrijf zich duurzamer voordoen dan het is. Het aandeel verliest woensdag 5 procent van zijn waarde.

Al jaren heeft Oatly de wind in de zeilen. De Zweedse producent van plantaardige zuivel verovert Europa en landen erbuiten. Terwijl de verkoop stijgt, stijgt ook de bedrijfswaarde. Showbizzmiljonairs Oprah Winfrey, Natalie Portman en Jay-Z werden aandeelhouder. In mei ging het bedrijf met veel succes naar de beurs. Het werd gewaardeerd op 10 miljard euro en schoot op de eerste beursdag meteen 19 procent hoger.

Oatly is 30 tot 70 procent overgewaardeerd. Spruce Point Shortend investeringsfonds

Nu dreigt de stemming te veranderen door zware beschuldigingen van Spruce Point Capital Management. Het fonds beschuldigt Oatly ervan zijn omzet en winst te hebben opgeklopt en aan greenwashing te doen. Het beroept zich op getuigenissen van ex-werknemers en ander bewijsmateriaal.

Als blijkt dat er inderdaad iets mis is met de rapportering van Oatly, dan is dat voordelig voor Spruce Point. Het bedrijf heeft aandelen van Oatly geshort: het heeft aandelen van andere beleggers geleend en verkocht. Daalt het aandeel, dan maakt Spruce Point winst als het de aandelen moet terugkopen om ze terug te geven aan de ontlener. Volgens het fonds is Oatly 30 tot 70 procent overgewaardeerd.

Kosten onderschatten

De brutomarge van Oatly zou 640 basispunten lager liggen dan het bedrijf in aanloop naar zijn beursgang verklaarde. Het zou logistieke kosten onderschat hebben. Ook de gerapporteerde omzet ligt te hoog, schrijft het fonds op zijn site. Bij de Amerikaanse nieuwszender CNBC verwijst oprichter Ben Axler naar een recente presentatie voor investeerders waarin de Amerikaanse omzet voor 2018 geraamd werd op 12 miljoen dollar, terwijl ramingen van onder andere het onderzoeksbureau Nielsen het hebben over 6 miljoen dollar.

Het bedrijf doet zich volgens Spruce Point ook groener voor dan het is. In juni gaf Oatly volgens het fonds een presentatie over duurzaamheid gebaseerd op gegevens uit 2013, die geen rekening houden met het feit dat het bedrijf intussen ook actief is geworden in Azië en Amerika.

De fabrieken daar zouden roekloos gebouwd zijn, waardoor ze tot dubbel zoveel kostten dan begroot. Ze wegen veel zwaarder op het milieu dan de oudere fabrieken in Europa. De nieuwe liggen volgens de gegevens van Spruce Point op duizenden kilometers van havervelden. De fabriek in New Jersey zou Canadese haver verwerken. Die in Azië haver uit Zweden.

Oatly zou in zijn Amerikaanse fabrieken bovendien meer water verbruiken dan klassieke melkveehouders. De Amerikaanse fabrieken zouden ook 'gevaarlijke hoeveelheden' afvalwater produceren.