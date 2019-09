Sickinghe en LRM investeren in transparant voedsel

Het investeringsfonds Fortino van Duco Sickinghe, de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en enkele privé-investeerders stoppen 2,3 miljoen in Fooddesk, een start-up die uitzoekt welke allergenen er in uw maaltijd zitten.

Het vier jaar oude Hasseltse bedrijf beheert een databank van voedingsmiddelen die inzicht geeft in de aanwezigheid van mogelijke allergenen in voedingsmiddelen. Op basis daarvan ontwikkelt het bedrijf oplossingen zoals digitale menukaarten en allergenenkaarten die gebruikt kunnen worden in de horeca, zorginstellingen of de retailsector.