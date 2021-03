'Simpele kerel' op weg naar troon van AB InBev

25 jaar nadat Michel Doukeris voor AB InBev begon te werken, staat de Braziliaan op het punt topman Carlos Brito op te volgen. Doukeris realiseerde de Aziatische doorbraak van Budweiser en stopte het bloeden in Amerika.

'Drie dingen moet je weten over mij. Ik ben een bierliefhebber, een familieman en ik ben een simpele kerel: ik houd van eenvoud.' Met die woorden stelde Doukeris (47) zich in mei 2019 voor op een investeerdersdag van AB InBev in New York. Anderhalf jaar eerder was hij de topman geworden van de Amerikaanse afdeling van de Braziliaans-Belgische brouwgroep.

Toen ik in China begon, verkochten we er 40 miljoen bakken Budweiser per jaar. Toen ik er in 2016 vertrok, waren dat er ruim 200 miljoen. Michel Doukeris CEO AB InBev Noord-Amerika

Binnenkort mag hij zich waarschijnlijk voorstellen aan een nog grotere groep aandeelhouders, analisten en journalisten. Doukeris wordt volgens het persbureau Bloomberg nog voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 28 april voorgesteld als de nieuwe groeps-CEO. In september meldde de zakenkrant Financial Times al dat huidig topman Carlos Brito (60) vervangen wordt.

China

Als het klopt dat Doukeris als beste uit de bus is gekomen, dan is dat geen verrassing. De Braziliaan werkt sinds 1996 voor AB InBev. Na zijn studies chemie en marketing in zijn thuisland en de VS ging hij aan de slag bij AB InBevs Braziliaanse dochter Ambev.

In 2009 verkaste hij naar China, waar hij drie jaar later gekroond werd tot hoofd van de hele Aziatische afdeling. Dat kwam door het succes dat hij boekte. 'Toen ik in China begon, verkochten we er 40 miljoen bakken Budweiser per jaar. Toen ik er in 2016 vertrok, waren dat er ruim 200 miljoen', zei hij twee jaar geleden in New York. Hij trok in Azië ook de kaart van de e-commerce, waar AB InBev tijdens de coronacrisis de vruchten van plukt.

Doukeris noemt zich een groot liefhebber van de Amerikaanse pils. 'Ik was al gepassioneerd door Budweiser nog voor ik bij AB InBev aan de slag ging', zei Doukeris in 2019. In zijn jeugd dronk hij Budweiser. 'Dat was toen in Brazilië nog een klein merk.'

Kwart van de omzet

Vorig jaar slaagde Doukeris in een schier onmogelijk opdracht: het jarenlange marktaandeelverlies van Budweiser en Bud Light in de VS stoppen.

Na zijn prestaties in Azië mochten Doukeris, zijn vrouw Patricia, dochter Valentina en zoon Vincente verhuizen naar de bakermat van Budweiser. Als Noord-Amerikaans topman is hij verantwoordelijk voor een kwart van de omzet en de winst van AB InBev. Hij stuurt 24 brouwerijen aan en werkt samen met 400 distributeurs.

In het jaar na zijn aanstelling bezocht hij 32 Amerikaanse staten en stelde vast dat AB InBev her en der de boot had gemist. De massamerken Budweiser en Bud Light verloren terrein. 'Consumenten zijn op zoek naar producten met een waardevoller imago', zei hij op de analistenmeeting twee jaar geleden. AB InBev had terrein verloren door de opkomst van andere alcoholische dranken en kleinschalige 'craft brewers'. AB InBev bood volgens Doukeris onvoldoende antwoord. 'Onze aanpak is verouderd en verwarrend.'

Water met alcohol

Hij gaf merken met een groter premiumimago meer aandacht. Zo werd het Michelob Ultra-bier vorig jaar het populairste bier van de VS, op Bud Light na. Vorig jaar slaagde hij ook in een schier onmogelijk opdracht: het jarenlange marktaandeelverlies van Budweiser en Bud Light stoppen. In het vierde kwartaal nam het marktaandeel zelfs weer toe.

Doukeris vermeed ook dat AB InBev weer een nieuwe trend miste, die van hard seltzer. Die drank - water met fruitsmaak en alcohol - werd de voorbije twee jaar populair bij de Amerikaanse jeugd. In een reactie lanceerde AB InBev het voorbije jaar met succes Bud Light Seltzer.