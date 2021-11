Sinterklaasstaking in supermarkt afgewend

De werkgevers en de vakbonden in de supermarktsector hebben een akkoord bereikt over de loonvoorwaarden. Daardoor vervalt het dreigement van de vakbonden, die wilden staken tijdens de eindejaarsperiode.

De voedingsbedrijven zullen hun werknemers ook een coronapremie betalen. Bij de arbeiders gaat het om 200 of 500 euro. 'Bedrijven die minder dan 50 werknemers hebben en in 2019 en 2020 winst maakten, geven een premie van 200 euro. Grotere bedrijven betalen hun arbeiders 500 euro. Als ze alleen in 2020 winst maakten, gaat het om 200 euro.'