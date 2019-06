Sipef ontruimt plantages door vulkaanuitbarsting

De palmolieproducent heeft enkele plantages en een palmoliefabriek in Papoea-Nieuw-Guinea moeten ontruimen.

De vulkaan Ulawun begon woensdag lava en rookpluimen uit te braken. Bij de uitbarsting schoot een grijze aswolk tot meer dan tien kilometer hoog in de lucht. Dorpen werden bedolven onder de as. Duizenden mensen in de buurt werden geëvacueerd.

De vulkaan is gelegen op het eiland New Britain waar de Belgische plantagegroep Sipef actief is. Het bedrijf nam de nodige maatregelen en ontruimde zijn meest noordelijk gelegen plantages en één van zijn fabrieken waar het palmolie uit de vruchten perst.

Volgens het management zal de uitbarsting 'geen materiële financiële gevolgen' hebben voor het beursgenoteerde bedrijf, maar de activiteiten zouden tijdelijk wel bemoeilijkt kunnen worden door de hevige asregen. 'We volgen de situatie op de voet', klinkt het.

De Ulawun is een van de gevaarlijkste vulkanen ter wereld, wegens zijn vernietigende uitbarstingen in het verleden en de ligging nabij dichtbevolkte gebieden. Hoewel de Ulawun quasi constant as uitstoot en geregeld van zich laat horen met kleine erupties, is een uitbarsting van deze schaal al geleden van 2001.

Eerder dit jaar speelde de overvloedige 'gewone' regen Sipef in PNG al parten. De natuurverschijnselen komen bovenop een sowieso al moeilijke periode voor de groep, als gevolg van de lage palmolieprijzen.