Sipef stevent af op recordjaar

Dankzij goede productievolumes en een aanhoudend hoge palmolieprijs is de plantageholding Sipef goed op weg om dit jaar recordresultaten neer te zetten.

Bij de halfjaarresultaten in augustus klonk Sipef al positief en die positiviteit lijkt de voorbije maanden alleen maar toegenomen. De Schotense plantageholding, die steeds meer een zuivere palmoliespeler wordt, profiteert van de combinatie van goede oogsten en een zeer sterke palmolieprijs.

Qua palmolieproductie was het derde kwartaal andermaal sterk. De productie van de hele groep steeg in de periode juli-september met 18,1 procent, in lijn met het eerste halfjaar. De plantages in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea profiteerden van 'zeer gunstige weersomstandigheden'. De oliepalmen groeiden goed en brachten vruchten voort die veel palmolie bevatten.

Met uitzondering van bananen (+1%) presteerden de andere teelten een stuk minder, maar dat is een bewuste keuze. De rubberproductie daalde met 27,7 procent in het derde kwartaal, wat vooral een gevolg is van de geleidelijke omvorming van rubberplantages naar oliepalmaanplanten en van de in mei voltrokken verkoop van PT Melania aan Shamrock Group. Daarbij gingen de theeplantages en de helft van de rubberactiviteiten de deur uit. De theevolumes zijn daardoor niet meer relevant.

Sterke vraag

De palmolieprijs, die al stevig was in de eerste jaarhelft, sterkte nog aan in het derde kwartaal. De prijs van de rode olie steeg van 1.000 dollar per ton in juli naar meer dan 1.200 dollar eind september.

Daar zijn verschillende oorzaken voor. Vooreerst was de wereldwijde palmolieproductie zwak met lage rendementen in Maleisië door het tekort aan buitenlandse arbeidskrachten. De productie van andere oliën (zonnebloem en koolzaad) had in Rusland, Oekraïne en Canada te leiden onder minder goed weer. Intussen bleef - en blijft - de vraag naar palmolie sterk en zijn de voorraden laag.

Vierde kwartaal

De palmolieproductie zal in het vierde kwartaal iets minder toenemen, verwacht Sipef, omdat de ontwikkeling van de vruchten van de oliepalmen na een periode van uitzonderlijke groei zal vertragen. Over het hele jaar zou de productiestijging daardoor dalen van meer dan 18 procent eind september tot ongeveer 15 procent op het einde van het jaar.

De palmoliemarkten zouden echter sterk blijven. Sipef denkt dat de markt tot midden volgend jaar zelfs nog iets krapper zou kunnen worden. Lees: de palmolieprijs zal hoog blijven.

Hogere winstprognose

Wat betekent dat nu voor het hele jaar? Sipef heeft tot dusver 88 procent van de verwachte palmolievolumes verkocht aan een gemiddelde prijs van 1.057 dollar per ton. Dat is de helft meer dan de gemiddelde prijs die de plantagegroep op hetzelfde tijdstip vorig jaar kreeg, toen 94 procent van de volumes was verkocht.

Dankzij de sterkere prijzen in de eerste jaarhelft heeft Sipef ook al ongeveer 80 procent van zijn rubberproducties verkocht tegen gemiddeld 2.053 dollar per ton. Dat is 30,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Door de combinatie van prima productievolumes en 'ongezien hoge palmolieprijzen' denkt Sipef nu dat de winst dit jaar rond 80 miljoen dollar zal uitkomen. Dat is een gevoelige verhoging tegenover de prognose die het bedrijf in augustus gaf, toen een jaarwinst tussen 60 en 70 miljoen dollar naar voor werd geschoven. Sipef merkt op dat het resultaat zal behaald worden ondanks de hoge heffingen op palmolieproductie die in Indonesië gelden.

Het uiteindelijke winstcijfer zal nog 11 miljoen dollar hoger uitkomen omdat de meerwaarde op de verkoop van PT Melania nog dient toegevoegd. PT Melania omvat de theeplantages en de helft van de rubberactiviteiten.