Sipef-topman: 'Liever een politieke maatregel dan een vulkaanuitbarsting'

De fors verhoogde Indonesische exportheffingen op palmolie zijn op korte termijn zeer vervelend, maar zullen de winstgevendheid van Sipef niet in het gedrang brengen, zegt CEO François Van Hoydonck.

Het aandeel Sipef werd vrijdag sterk afgestraft op Euronext Brussel nadat de plantageholding donderdag in een persbericht bekendmaakte dat Indonesië de exportheffingen op palmolie fors optrekt. Palmolie is de hoofdteelt van Sipef, goed voor meer dan 90 procent van de brutowinst.

'Op korte termijn is dit zeer vervelend voor ons', zegt Van Hoydonck. 'Onze resultaten worden afgetopt. Als de palmolieprijs boven 700 dollar per ton gaat, wordt de extra winst waar we zouden kunnen op rekenen, afgeroomd.'

De hogere heffingen passen in de algemene politiek van Indonesië. Het land wil zich met de hogere heffingen profileren als een groene economie, legt de Sipef-topman uit. Indonesië is al jaren de verschoppeling van alle ngo's wegens de regelmatige bosbranden en de ontbossing die er plaatsvindt, en wil zijn imago oppoetsen. Het doet dat onder meer met zijn biodieselmandaat, waarbij het 30 procent biodiesel bijmengt. Door de fors gedaalde prijs van ruwe aardolie is het prijsverschil tussen gewone diesel en biodiesel echter fors opgelopen, en kan Indonesië die 30 procent bijmenging niet zelf betalen.

Kleine boeren

'De oplossing is dat door ons, de palmolieproducenten, te laten financieren', zegt Van Hoydonck. 'Door de resultaten van de producenten af te romen hopen ze dat de zin om verder te ontwikkelen en te planten zal afnemen, zodat er minder zal ontbost worden.' Voor Sipef zelf is dat niet van toepassing, want het bedrijf teelt enkele duurzame palmolie, wat betekent dat het alleen op bestaande plantages actief is en geen oerwoud kapt voor nieuwe velden. Een groot deel van de ontbossing gebeurt daarentegen door de kleine boeren, die bos afbranden om stukjes landbouwgrond bij te maken.

De Indonesische maatregel is volgens Van Hoydonck vooral een politiek gegeven en komt na twee moeilijke jaren voor de Belgische plantageholding. Daar staat tegenover dat ze de rendabiliteit van Sipef niet ondermijnt en dat Indonesië het goedkoopste productieland voor palmolie blijft. Als de hogere exportheffingen de ontwikkeling van palmolieplantages afremmen, zal dat overigens in hogere palmolieprijzen resulteren. De vraag naar de veelzijdige olie - gebruikt als bakolie, in tal van voedingswaren, maar ook in cosmetica en als biobrandstof - groeit immers met 3 tot 4 procent per jaar.

Winstprognose

Sipef handhaaft voor dit jaar zijn winstprognose. Eind oktober werd een recurrente winst na belastingen tussen 10 en 15 miljoen dollar naar voor geschoven. 'We zaten aan de bovenkant van die vork en zullen daar nu in de laatste maand 2 miljoen dollar op inschieten. Maar blijven binnen de vork.' Voor volgend jaar had Sipef gerekend op een hogere winstgevenheid. Die zal nu sterk afgeroomd worden, 'maar we belanden zeker niet in een verliespositie', benadrukt Van Hoydonck.

Als reactie op de Indonesische maatregel schiet de palmolieprijs intussen omhoog, maar daar zal Sipef door de hogere heffingen niet van kunnen genieten. Of toch maar in beperkte mate. Sipef teelt immers ook palmolie in Papoea-Nieuw-Guinea.

We belanden zeker niet in een verliespositie. François Van Hoydonck CEO Sipef

Van Hoydonck blijft er al bij al rustig onder. 'Op korte termijn zijn we duidelijk gecrispeerd, maar we planten voor 25 jaar (de productieve levensduur van een oliepalm, red.). Ik heb liever een politieke maatregel dan een vulkaanuitbarsting waarvan onze bomen drie jaar moeten herstellen.' Waarmee de Sipef-topman verwijst naar de vulkaan Mount Ulawun op Papoea-Nieuw-Guineaj, die vorig jaar tot drie keer toe uitbarstte en daarbij veel schade aanrichtte op de plantage van de groep.