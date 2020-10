Sipef verwacht 10 à 15 miljoen dollar winst

De palmolieteelt bij Sipef is ook in het derde kwartaal voorspoedig verlopen. Op basis daarvan en van een sterke palmolieprijs geeft de plantageholding nu een becijferde winstprognose.

Het halfjaarrapport dat Sipef midden augustus uitstuurde, toonde al aan dat 2020 voor de Schotense plantagegroep een veel beter jaar wordt dan 2019. Toen had Sipef af te rekenen met liefst drie vulkaanuitbarstingen die veel schade aanrichtten op zijn plantage in Papoea-Nieuw-Guinea. In combinatie met een lage palmolieprijs leidde dat tot een jaarverlies van 8 miljoen dollar.

2020 brengt duidelijk op alle fronten beterschap. De gunstige teeltomstandigheden voor palmolie die het eerste halfjaar kenmerkten, hebben zich in het derde kwartaal voortgezet. De Indonesische plantages, die midden 2019 door droogte werden getroffen, kregen voldoende regen en in Papoea verloopt het herstel van de vulkaanuitbarstingen gunstig. Zo was de eigen palmolieproductie er in het derde kwartaal de helft hoger dan een jaar eerder.

Dat leidt ertoe dat de totale palmolieproductie van de groep – van eigen plantages en van omliggende boeren - na negen maanden 5,3 procent hoger uitkomt dan in de overeenkomstige periode van 2019. In het derde kwartaal was er een toename met 4,8 procent. Het Schotense bedrijf verwacht dat de groeitrend zal aanhouden in het vierde kwartaal.

Schimmel

De andere teelten van de groep vertonen een gemengd beeld. De rubberproductie kon wel van goed weer profiteren, maar is na negen maanden 8,9 procent kleiner dan in de overeenkomstige periode van 2019. Dat is vooral aan een schimmel te wijten.

De theeproductie op het eiland Java doet het goed en ligt na negen maanden 13,5 procent voor op vorig jaar. De productie van bananen in Ivoorkust blijft min of meer stabiel.

Al 94 procent verkocht

Wat de prijzen betreft, is de trend enkel positief voor palmolie. De vraag naar palmolie bleef sterk, zodat de palmolieprijs tot boven 700 dollar per ton herstelde. ‘De uitvoer is fenomenaal geweest en zal naar verwachting solide blijven, aangezien de importerende landen zich nog steeds in een herbevoorradingsfase bevinden’, aldus het persbericht.

Sipef heeft daarvan gebruik gemaakt om al 94 procent van zijn verwachte palmolieproductie te verkopen aan een gemiddelde prijs van 703 dollar per ton.

De prijzen van rubber, thee en bananen waren in het derde kwartaal iets lager dan vorig jaar. Voor rubber is er momenteel wat herstel, maar de theeprijzen staan zwaar onder druk.

Weer winst

Op basis van de verkopen van palmolie – veruit de belangrijkste teelt van het bedrijf - en de recente marktomstandigheden herhaalt Sipef voor 2020 opnieuw winst te verwachten. Het plantagebedrijf geeft nu ook een orde van grootte: een ‘recurrent geconsolideerd resultaat na belastingen’ tussen 10 en 15 miljoen dollar.