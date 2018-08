Sipef waarschuwt voor scherpe winstdaling

Een scherp lagere vraag vanuit India weegt zwaar op de palmolieprijs en dus op de resultaten van de plantagegroep.

Het oogt op het eerste gezicht bizar: Sipef krikte na een al sterk 2017 de productie van palmolie - veruit de belangrijkste teelt van de plantageholding - nog eens met bijna 7 procent op. Toch zakte de omzet met ruim een tiende, naar 140 miljoen dollar (123 miljoen euro).

Dat komt omdat de palmolieprijs dit jaar zwaar onder druk staat. De gemiddelde prijs per ton beliep per eind juni gemiddeld 663 dollar, 10 procent minder dan de 734 dollar over dezelfde periode een jaar eerder. Die daling heeft zich deze zomer nog versterkt doorgezet, tot minder dan 600 dollar per ton.

Het probleem is dat tegenover een sterke productie - met een uitstekende oogst in Maleisië - een zwakke vraag staat. Dit mede door hogere invoerheffingen op palmolie in India, een belangrijke afnemer. Daardoor gebruiken Indiërs nu steeds vaker minder belaste alternatieven, zoals soja- of zonnebloemolie.

Aangezien de meeste kosten van een plantagegroep als Sipef vast zijn, vertaalt een lagere palmolieprijs en dus lagere omzet zich in een fors lagere rendabiliteit. De bedrijfswinst zakt bijna een derde, tot net geen 30 miljoen dollar. Netto zakte de recurrente winst bijna de helft, van 34,3 naar 18,6 miljoen dollar.

Die achterstand zal Sipef tijdens de tweede jaarhelft niet meer kunnen inhalen. Dit gelet op de verdere daling van de palmolieprijs. Die hakt in op de verkoopprijs van het deel van de jaarproductie dat de groep nog niet tegen eerder afgesproken prijs verkocht heeft, 34 procent. Die productie moet dus de deur uit tegen de huidige bodemkoersen.

Bijgevolg zet Sipef de aandeelhouders schrap voor een aanzienlijke daling van de recurrente winst over 2018, vergeleken met 2017. Op de jaarvergadering in juni maakte CEO François Van Hoydonck zich nog sterk dat de recurrente winst slechts 'licht lager' zou uitkomen, maar dat is was dus vóór de nieuwe koersval van de palmolieprijs.

Inclusief een meerwaarde van 7 miljoen op de verkoop van verzekeringsdochter BDM-ASCO kwam de nettowinst uit op op 24,8 miljoen dollar. Vorig jaar was er door uitzonderlijke boekhoudmeerwaarde op enkele grote overnamedeals 107,4 miljoen nettowinst.