Sipef ziet beterschap na verliesjaar

Een combinatie van een lage palmolieprijs en een vulkaanuitbarsting duwde de plantageholding over 2019 in het rood.

2019 is een jaar dat ze bij Sipef niet snel zullen vergeten. Niet alleen vierde het Schotense plantagebedrijf zijn eeuwfeest, het was in meer dan een opzicht ook een horrorjaar waarin de basisfactoren productie en prijs allebei tegenzaten.

De totale palmolieproductie van de groep – van eigen plantages en van omliggende boeren - viel vorig jaar 11,2 procent kleiner uit dan in 2018. In Indonesië, waar het leeuwendeel van Sipefs plantages zijn gelegen, had de teelt van oliepalmen nu eens te lijden onder droogte, dan weer onder overvloedige regen.

De grootste klap kreeg Sipef echter in Papoea-Nieuw-Guinea, waar de plantage Hargy Oil Palms tot drie keer toe werd getroffen door een uitbarsting van de vulkaan Ulawun. Hierdoor werd 45 procent van de plantage bedekt met een laag as en verloren oliepalmen een groot deel van hun takken. Samen met moeilijke oogst- en transportomstandigheden resulteerde dit in een daling van 26,9 procent van de jaarproductie in Papoea.

De palmolieprijs herstelde fors in het vierde kwartaal – door een sterke daling van het aanbod en een zeer sterke vraag slonken de voorraden – maar over het hele jaar was de prijs vrij laag: gemiddeld 566 dollar per ton. Nog minder dan de 598 dollar van 2018.

Ook de andere teelten van Sipef hadden het niet gemakkelijk, met uitzondering van bananen. Voor rubber was het zonder meer een slecht jaar. Door een schimmelziekte bleef de latexproductie beperkt. Sipef noteerde een daling van 20,7 procent. De crisis in de autosector woog bovendien op de rubberpijs.

Voor thee, de kleinste teelt van Sipef, was het jaar goed gestart, maar door droogte kwam de jaarproductie uiteindelijk 3,8 procent lager uit dan in 2018. De prijzen stonden onder druk. De productie van bananen in Ivoorkust liep wel goed en herstelde na een relatief zwak jaar met 18,2 procent.

Geen dividend

Dit alles levert Sipef een bedrijfswinst op van amper 4,9 miljoen dollar. Een jaar eerder verscheen nog 42,7 miljoen in de boeken. Vóór belastingen is er nog een minieme winst van 0,85 miljoen dollar, maar na belastingen duikt de groep 8 miljoen dollar in het rood. Het jaar 2018 was nog afgesloten met een nettowinst van 30,1 miljoen dollar, maar toen was er wel een meerwaarde op de verkoop van de verzekeringsactiviteiten.

Het verlies is wel iets kleiner dan het bedrijf midden oktober had laten uitschijnen (minstens 10 miljoen dollar). Dat is vermoedelijk te danken aan het forse herstel van de palmolieprijs in het vierde kwartaal.

Sipef keert normaal gezien 30 procent van zijn nettowinst uit aan de aandeelhouders. Gezien het jaar in het rood eindigt, is er over 2019 geen dividend. Sipef zegt dat het zijn schuldpositie onder controle wil houden en het groeipotentieel niet in gevaar wil brengen.

Virus

Voor 2020 ziet het er beter uit, vooral dankzij de hogere palmolieprijs. Sipef verwacht dat de productievolumes van palmolie met meer dan 10 procent zullen stijgen, om zo weer aan te knopen bij het volume van 2018 (iets meer dan 350.000 ton).

Het coronavirus verstoort momenteel de markt. Sipef verwacht geen impact op de vraag, maar ‘onzekerheid heeft zijn tol geëist’. Lees: de palmolieprijs heeft een klap gekregen. Als de epidemie snel onder controle geraakt, zou de markt echter snel moeten herstellen.

Sipef heeft tot dusver al meer dan een derde (36%) van zijn verwachte palmolieproductie verkocht tegen een gemiddelde prijs van 727 dollar per ton. Zowel qua volume als qua prijs is dat een stuk meer dan een jaar geleden.