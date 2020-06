Sipef zwakt winstprognose licht af

De plantageholding Sipef rekent er nog altijd op het lopende jaar positief af te sluiten - na het verliesjaar 2019 - maar die winst zal ‘bescheiden’ zijn. De coronacrisis zet druk op de palmolieprijs.

Bij Sipef vond woensdagnamiddag de algemene vergadering plaats, traditioneel een van de laatste van het jaar. Een bijeenkomst die normaal druk wordt bijgewoond door de trouwe aandeelhouders. Het mooie kader, het kasteel Calesberg in Schoten, is daar niet vreemd aan. Niets van dat alles dit jaar: wegens de coronacrisis vond de vergadering achter gesloten deuren plaats.

De positieve trend voor de palmolieproductie die in het eerste kwartaal merkbaar was, heeft zich sindsdien voortgezet, blijkt uit de boodschap van voorzitter Luc Bertrand en ceo François Van Hoydonck. Dat is een opluchting na het moeilijke 2019, toen de productie in Indonesië werd gehinderd door droogte en in Papoea-Nieuw-Guinea eerst door overvloedige regen en later door drie vulkaanuitbarstingen.

De palmolieprijs was sterk tijdens de eerste twee maanden van het jaar, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Door de beperking van de bewegingsvrijheid in Azië daalde de vraag naar palmolie, zowel voor de consumptie in voeding als voor de verwerking in transportdiesel. Van een piek van 830 dollar per ton zakte de palmolieprijs onder 600 dollar. Sinds enkele weken is de vraag aan het stabiliseren en zijn de prijzen iets beter.