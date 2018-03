Slachthuisgroep Verbist uit gratie supermarkten

'Klanten kregen rot vlees'

Het personeel van het in opspraak gekomen slachthuis Veviba in Bastenaken was goed op de hoogte van de praktijken van het bedrijf. Maar niemand durfde in actie te komen, 'uit angst ontslagen te worden of erger'. Dat zegt een vakbondsman in de krant L'Avenir. De man heeft het zelfs over 'een soort omerta' die heerste in de onderneming, waardoor niemand zich durfde roeren.

Op de nieuwswebsite van de zender RTL staat zelfs een getuigenis van een vrouw die zegt gewerkt te hebben in Bastenaken en die beweert dat het personeel de opdracht kreeg bedorven of rot vlees toch in de voedselketen terecht te laten komen. Dat gebeurde door de goede kant in de verpakking naar boven te draaien of het vlees meer te kruiden, zodat de verkleuring ervan niet te zien zou zijn.

Nog volgens de vrouw had het personeel ook geen tijd om de gehaktinstallatie te reinigen na het vermalen van vlees. Daardoor kwamen verschillende soorten vlees onder elkaar terecht.

Het is niet duidelijk of het anonieme getuigenis klopt en evenmin wanneer de vrouw in het slachthuis werkte.