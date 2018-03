Slachthuissector: 'Meer controles zijn niet de oplossing'

Bijkomende controles van de slachthuizen bieden geen soelaas tegen doelbewuste fraude zoals bij Veviba, onderdeel van de slachthuisgroep Verbist. Dat zegt Michael Gore, de spreekbuis van de sector.

Hoe gebeuren de controles in de slachthuizen?

Michael Gore: 'Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vervult twee rollen. Vooreerst is er de systematische keuring van het voedsel. Inspecteurs controleren of het vlees wel geschikt is voor consumptie, waarbij ook een dierenarts de slachtlijn controleert. Daarnaast is er toezicht op de algemene werking van de slachthuizen zelf. Dat gebeurt steekproefgewijs, onder meer afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Tot slot komen enkele supermarktketens ook zelf kiezen in de frigo's, waarbij ze uiteraard ook de kwaliteit van het vlees controleren.'

Anonieme werknemers bij Veviba klaagden over een gebrek aan hygiëne. Hoe geloofwaardig is hun verhaal?

Gore: 'Zijn het mensen die willen natrappen? Dat kan. Waren er enkele issues? Dat kan ook. Maar dat er langdurige omstandigheden waren waarbij de hygiëne onder druk kwam te staan, dat acht ik zeer onwaarschijnlijk.'

Volgens sommige media kreeg het FAVV in 2016 al een klacht binnen over vleesbedrijf Veviba. Had het agentschap sneller moeten reageren?

Gore: 'Als het klopt dat er al in 2016 signalen waren van vleesfraude, dan is de doorlooptijd tot de stopzetting van de handel in elk geval veel te lang.'

Supermarkten gaan nu naar andere slachthuizen. Bent u er zeker van dat daar geen malafide praktijken gebeuren?

Gore: 'Dit is een probleem bij een individuele speler. Maar er bestaat geen absolute garantie. Geen enkele sector is vrij van fraude. Maar wat we wel kunnen doen, is de fraude sneller detecteren en daarvoor bijkomende mechanismen opzetten.'

Moeten er meer controles komen in de slachthuizen?

Gore: 'Nee, dat biedt geen soelaas tegen bewuste fraude. Zulke controles drijven overigens de kostprijs op en laten zich dus ook betalen door de consument.'

Wat moet dan wel gebeuren?

Gore: 'Er is wellicht een initiatief van overheidswege nodig. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel komt er een optimalisatie van de bestaande detectiestructuren - twee jaar is echt te traag - ofwel moeten we naar een nieuw orgaan.'

Nog een bijkomende structuur? Wat moet die dan doen?

Gore: 'Zo'n nieuw orgaan zou sneller de signalen van mogelijke economische fraude moeten zien. Vooral voor economische fraude die verbonden is aan levensmiddelen is dat van groot belang, omdat die toch een uitwerking heeft op de consument.'

De landbouworganisaties verwijzen naar 'de race naar de laagste prijs bij de supermarkten, die de hele voedselketen naar de afgrond jaagt'.

Gore: 'De landbouwers noemen zich slachtoffer, net als de supermarkten. Iedereen trekt zijn paraplu open.'

Maar heeft de fraude met de prijzendruk te maken?

Gore: 'Niet rechtstreeks, maar die is wel een bijkomende component. De prijzen in de rundvleessector zijn al maanden zeer laag. We hebben onlangs een akkoord gesloten met de landbouworganisaties over meer transparantie bij de slachthuizen. Dat ging niet over voedselveiligheid, maar over tarieven en prijsvorming.'

Verbist was goed voor meer dan een kwart van de rundvleestoelevering, die nu wegvalt. Is er genoeg capaciteit om de bevoorrading te verzekeren?

Gore: 'Technisch gezien is er voldoende capaciteit. Als toch bevoorradingsproblemen opduiken, kunnen we aan het FAVV een afwijking vragen. We kunnen bijvoorbeeld vragen om vroeger te beginnen slachten of ook in het weekend te werken.'