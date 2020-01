Sligro groeit in België met stokken in de wielen

Het Belgische avontuur van de Nederlandse restaurantleverancier verloopt veel trager dan verwacht. Rivalen maken het Sligro moeilijk, tot in de rechtbank toe.

De Nederlandse horecagroothandel Sligro kwam vier jaar geleden naar België. De ambities waren groot. De familie Slippens, die het beursgenoteerde bedrijf controleert, wilde een toonaangevende speler worden in ons land. Dat is haar gelukt, maar het kost meer inspanning dan verwacht.

In Nederland zijn we het niet gewend om elkaar eindeloos via de rechter te beconcurreren, maar in België gaat het anders. Koen Slippens Topman Sligro

Vorig jaar verkocht Sligro via zijn Belgische dochters Java en Sligro/ISPC voor 2,4 miljard euro voeding en andere benodigdheden aan Belgische restaurants, ziekenhuizen en bedrijven. Dat was 3,8 procent meer dan een jaar eerder.

De groep snoepte klanten weg bij de concurrentie. Terwijl Sligro groeide, kromp de hele markt. 'De hele sector werd vorig jaar 4 tot 5 procent kleiner', zegt beursanalist Hans D'Haese (ING). 'Het consumentenvertrouwen daalt en supermarkten begeven zich steeds vaker op het terrein van de horeca, de klanten van Sligro.'

Teleurstellen

Analisten hadden verwacht dat Sligro vorig jaar harder zou groeien in België. Zeker in de laatste maanden stelde Sligro België teleur, met een omzetdaling van 0,3 procent. Het vierde kwartaal, wanneer restaurants hun inkopen voor de eindejaarsfeesten doen, is erg belangrijk voor horecagroothandels.

Sligro heeft het moeilijk door de hevige concurrentie van Metro, Hanos, Bidfood en tientallen kleinere bedrijven. 'Onze concurrenten bestrijden ons niet alleen in de markt, maar ook voor de rechtbank', zegt Sligro-woordvoerder Wilco Jansen.

Rechtbank

Al meer dan een jaar twist Sligro voor de rechter met onder andere Metro over de groothandel die de Nederlanders eind 2017 openden in het noorden van Antwerpen. De opening liep door procedures maanden vertraging op en na de opening verloor de groothandel zelfs zijn vergunning.

Het twistpunt is de vraag of de Sligro-groothandels magazijnen of winkels zijn. 'De toestand is nog altijd dezelfde', zegt Jansen van Sligro. 'Er lopen nog altijd procedures.'

-0,3% Verkoop In het vierde kwartaal daalde de omzet van Sligro België met 0,3 procent.

De vestiging is gewoon open, maar trekt minder volk dan verwacht. Dat gaf topman Koen Slippens afgelopen lente toe in een artikel van de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad, met als titel 'Sligro moet in België om elke nieuwe winkel het gevecht aan'. 'In Nederland zijn we het niet gewend elkaar eindeloos via de rechter te beconcurreren, maar in België gaat het anders', zei Slippens. 'Met de overheden kunnen we prima zakendoen, maar binnen de Belgische wetgeving kunnen tegenstanders telkens bezwaar maken.’

Vergunning

De Antwerpse procedureslag is geen lokaal gegeven. In 2016 zei Slippens dat er vestigingen kwamen in steden als Leuven, Antwerpen, Gent, Oostende of Brugge. In die laatste stad kocht Sligro in 2017 een pand. Er kwam vele protest, onder andere van concurrenten.

Begin vorig jaar weigerde de stad Brugge een vergunning te leveren. 'We hebben rekening gehouden met de inhoud van de vele bezwaarschriften en de uitgebrachte adviezen', zei de schepen voor Ruimtelijke Ordening.