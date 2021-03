Sluiting horeca weegt op jaarresultaten Spadel

Ondanks een gedaalde omzet kan Spadel de impact van het coronajaar op zijn resultaten beperken. Het dividend blijft stabiel.

In het coronajaar 2020 is de omzet van Spadel met 10 procent gedaald, tot 266,6 miljoen euro. Dat is vooral te wijten aan de sluiting van de horeca, zegt de waterbottelaar bij de publicatie van zijn jaarresultaten. De waterverkoop in de supermarkten kon de gemiste inkomsten uit cafés en restaurants niet compenseren.

Spadel stelt vast dat de lockdown de consumptie van grote formaten bevorderde, maar dat ging ten koste van de individuele flesjes, waar het bedrijf meer marge op haalt. Maar een deel van de verklaring voor de omzetdaling ligt ook bij de verkoop van de Britse dochter Brecon in november 2019, zegt het bedrijf.

Besparing

De impact op de rest van de resultaten van de producent van onder meer Spa en Bru bleef evenwel beperkt. Het bedrijfsresultaat bleef nagenoeg gelijk, op 35,8 miljoen euro. De nettowinst steeg zelfs licht, tot 27,3 miljoen euro. 'Dat dankzij het reactievermogen en de flexibiliteit van de medewerkers en een ambitieus besparingsplan dat in het begin van het jaar werd opgestart, versterkt door enkele eenmalige ingrepen', zegt het bedrijf.

Spadel bespaarde in 2020 sterk op algemene kosten, verkoop- en marketingkosten en productiekosten. Het dividend blijft stabiel, met 2 euro bruto per aandeel, of 1,4 netto.