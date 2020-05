Soros en Fidelity aan boord bij Douwe Egberts

De multimiljardair George Soros en de vermogensbeheerder Fidelity stappen naar aanleiding van de beursgang van JDE Peet's (Douwe Egberts) in het kapitaal van de koffiereus. Die mikt bij de operatie op een op beurswaarde van 16 miljard euro.

JDE Peet's maakte dinsdag zijn introductiekoers bekend voor zijn geplande terugkeer naar de Amsterdamse beurs. De koffiebrander trekt naar de Damrak tegen 30 tot 32,25 euro per aandeel. Het kan zo een beurswaarde krijgen tussen 14,9 en 16 miljard euro en is dan bijna evenveel waard als de verfreus Akzo Nobel.

Met die waardering is het zo goed als zeker dat JDE Peet's snel in de Amsterdamse sterindex AEX wordt opgenomen. De waardering ligt lager dan de 20 miljard die enkele Nederlandse analisten gemiddeld vooropstelden. Zij namen de huidige koers-winstverhouding van Nestlé - de moeder van Nespresso en Nescafé - als referentie.

Schulden

JAB kocht de voorbije jaren een imperium bij elkaar, met de focus op koffie. Dat maakt de holding incontournabel in dat segment van de markt. JDE Peet's, bij ons bekend van merken als Douwe Egberts en Senseo, is met een marktaandeel van 10 procent het nummer twee wereldwijd. Nestlé is met 25 procent een paar maten groter.