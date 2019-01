Soubry moet werkvolk in Roemenië zoeken

De Roeselaarse pastaproducent Soubry vindt niet genoeg personeel in eigen land of Noord-Frankrijk en rekruteert daarom in het verre Roemenië.

De Roemeense hoofdstad Boekarest ligt 2.300 kilometer van Roeselare, maar dat belet niet dat Roemenië een almaar belangrijker rekruteringsland wordt voor Soubry. 'We werken veel met Fransen, maar hebben ook een lijn open met Roemenië', verklaarde Michel Soubry, de topman van het gelijknamige West-Vlaamse deegwarenproducent, deze week op een presentatie van Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

'Er werken hier Fransen, maar we hebben inderdaad ook een aantal Roemenen in dienst', verduidelijkt HR-manager Sabine Declercq aan De Tijd. 'Die medewerkers zijn gestart als interimmer, maar een aantal Roemeense werknemers hebben ondertussen een vast contract gekregen. We rekruteren niet zelf in Roemenië. We werken daarvoor samen met een Roeselaars interimkantoor dat daarin gespecialiseerd is.'

Soubry is in totaal goed voor 400 jobs op drie productiesites in de omgeving rond Roeselare.

'Jullie zijn welkom'

De arbeidskrapte in de regio Midden-West-Vlaanderen is legendarisch. Het West-Vlaamse gemiddelde zit op 1,7 werkloze per vacature, maar in Roeselare is er een verhouding van 1 op 1, en voor sommige beroepen ligt dat cijfer nog lager. 'Dat zet een ongelofelijke rem op de groei van onze bedrijven', verklaarde Matthieu Marisse van Voka.

Via de website 'Vous êtes les bienvenus' ('Jullie zijn welkom') probeert Soubry medewerkers in Frankrijk en Wallonië te vinden. Voka organiseert ook een infosessie in het voetbalstadion van Moeskroen voor alle West-Vlaamse vacatures. 'Maar de arbeidsmobiliteit uit Henegouwen en de rest van Wallonië blijft laag', stelt Declercq vast.

Daarom rekent Soubry ook op de instroom uit Roemenië. 'De Roemeense medewerkers zijn dankbaar dat ze de kans krijgen om hier aan de slag te kunnen. Ze doen veel moeite zich te integreren en de taal te leren. Hun integratieproces verloopt vlot', zegt de HR-manager.

Mondje Roemeens

Het kantoor dat voor Soubry werkt, stuurt elke maand een Roemeense uitzendconsulente naar Roemenië om kandidaten te zoeken en te helpen met het papierwerk. Verscheidene uitzendkantoren in de streek zijn intussen op zoek naar tweetalige uitzendconsulenten. Niet Frans wordt als tweede taal gevraagd, maar Roemeens. Dat is nodig voor de intakegesprekken met de Roemeense kandidaten.

Soubry is niet het enige bedrijf uit de streek dat op werkkrachten uit Roemenië rekent. Onder meer de uitzendkantoren Accent, Absolute, Axintor en Jobfixers zijn in de weer om geschikte Roemeense kandidaten voor West-Vlaamse bedrijven te vinden.